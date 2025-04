IA : 6 outils pour faciliter le quotidien des agences de voyages [ABO]

Meilleures seront vos instructions, meilleures seront les réponses obtenues. C'est le principe même de l'IA,

Incluez dans votre prompt que vous êtes un agent de voyages expérimenté, particulièrement compétent commercialement, notamment dans la phase de découverte.



Donnez-lui du contexte sur votre agence, vos clients ; donnez-lui un objectif : mener un entretien de découverte très complet pour comprendre les motivations de voyage, et ainsi augmenter le taux de transformation et la satisfaction des clients. Enfin, demandez-lui de lister toutes les questions, de prendre le temps de réfléchir, de les regrouper par thématique et de les présenter sous forme d'un tableau

Vous pouvez discuter avec l’outil et lui dire que cette question n'est pas très pertinente, etc.



Ensemble, vous allez construire une trame de découverte client que vous allez pouvoir proposer à vos vendeurs

d'être remplacé par un autre expert métier qui saura mieux utiliser l'IA

Comment améliorer sa technique de découverte d’un client avec l'IA ?Tout simplement, en s’appuyant sur un prompt (une instruction) bien rédigé et détaillé, envoyé sur n'importe quel outil IA généraliste, du type ChatGPT.commente Arnaud Desmarest.».Sous les yeux des agences, le consultant a donc édité, grâce à l’IA,assez fourni, avec différentes thématiques et des questions à poser. Par exemple : « Pouvez-vous me parler un peu de vous ? » « Qui est décisionnaire pour ce voyage ? » « Avez-vous déjà voyagé avec une agence ? » « Quelles sont les motivations de ce voyage ? » « Y’a-t-il des expériences que vous voulez absolument vivre ? » etc.grâce à leur expérience métier et leur regard critique. «», a ajouté Arnaud Desmarest, insistant sur le fait que le principal risque pour les agents de voyages n’est pas d’être remplacé par l’IA, mais «».