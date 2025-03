Avec « Le Hub », Havas Voyages affine toujours plus le pilotage des ventes [ABO]

Aujourd'hui, avec vos logiciels de gestion, vous savez facturer, mais finalement, nous nous sommes aperçus qu'il y a beaucoup d'agences qui ne regardent pas en détail ce qu'elles vendent,

Avec vos prises de commandes et vos facturés affichés par destination et par TO dans « Le Hub », vous disposez d’un outil d'une fluidité absolue, très simple d'utilisation, avec lequel vous allez pouvoir regarder vos parts de marché

Cela va vous permettre, chaque mois, de regarder comment est pilotée votre agence, comment vos vendeurs travaillent, afin de vous assurer de pouvoir corriger le tir plus tôt si besoin

d’anticiper les volumes à venir sur les prises de commandes et de provisionner les risques sur la partie facturé

« Le Hub » permet d'analyser les ventes (appelés « Facturé ») entre l'année en cours et l'année précédente (ces données s'étendent du 1er janvier au dernier jour du mois précédent). Cette analyse globale peut être affinée par TO. Les utilisateurs peuvent même combiner plusieurs TO s'ils le souhaitent. Pour parvenir à ce résultat, Havas Voyages a fait en sorte d'inclure dans les nouveaux contrats signés avec tous ses fournisseurs, que ces derniers envoient le détail de toutes les prises de commandes, par TO et par agence, lui permettant d'obtenir des tableaux croisés, a poursuivi Arnaud Abitbol devant l'assemblée. Les franchisés auront à la fois accès à une vision par agence et aussi à une vision « chef d'entreprise » englobant toutes les agences de leur réseau. En fournissant une analyse détaillée par point de vente et par mois, l'objectif du Hub est de permettre un meilleur pilotage, a souligné Jawad Benameur.