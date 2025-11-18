Noël dans les parcs d'attractions : les nouveautés à ne pas manquer !

De PortAventura à Walibi, découvrez le programme !

À l’approche des fêtes, l’esprit de Noël s’empare des parcs d’attractions et transforme leurs allées. Illuminations, spectacles et rencontres magiques avec le Père Noël attendent petits et grands, du sud de l’Europe à la Bretagne en passant par la région Rhône-Alpes.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 18 Novembre 2025

