Noël dans les parcs d'attractions : les nouveautés à ne pas manquer !

Noël s’invite dans les parcs d'attractions, découvrez le programme ! - Depositphotos.com, bonsaitree
À l’approche des fêtes, les parcs d’attractions se parent de mille lumières et déploient des programmes enchanteurs pour célébrer Noël.
De la Catalogne à la région Rhône-Alpes, en passant par le Poitou et la Bretagne, voici un tour d’horizon des plus belles destinations où petits et grands pourront plonger dans la féerie hivernale.
Du 22 novembre 2025 au 6 janvier 2026, PortAventura World revêt ses habits de fête pour une saison de Noël exceptionnelle.
Cette année marque la grande clôture du 30ᵉ anniversaire de PortAventura World, célébrée avec un tout nouveau spectacle : Circo de Navidad. Cette histoire mêle cirque, musique et émerveillement visuel.
Chaque soir, la Christmas Parade illumine la zone Mediterrània, tandis que le parc resplendit d’illuminations et de décorations féériques.
À ne pas manquer également : El Bosque Encantado pour une rencontre avec le Père Noël, et la nouvelle expérience mexicaine "posada", un hommage festif aux traditions de Noël d’Amérique latine.
Les hôtels et restaurants du resort revêtent eux aussi leurs décors d’hiver, avec dîners-spectacles et menus de fête inclus.
Futuroscope : émotions et technologies pour un Noël lumineux
Du 29 novembre 2025 au 4 janvier 2026, le Futuroscope plongera ses visiteurs dans une ambiance féérique mêlant innovations et traditions.
Les familles pourront rencontrer le Père Noël et ses lutins, croiser les facétieux Lapins Crétins et découvrir le nouveau film 3D Mr Scrooge et les esprits de Noël, inspiré du célèbre conte de Dickens.
La magie se prolongera avec le spectacle d’illusions Illusio et le nocturne La Clé des Songes, véritable ballet de lumières et de musique.
Pour les courts séjours, le parc propose des offres spéciales, comme l’entrée gratuite pour un enfant ou des réductions jusqu’à -40% sur les billets Black Futurodays.
À noter : l’expérience aquatique de l’Aquascope, le nouvel espace indoor chauffé, permet de prolonger le plaisir des vacances de Noël les pieds dans l’eau.
Le Rocher Portail - Le Château des Sorciers : Noël féerique et magique en Bretagne
À 25 minutes du Mont-Saint-Michel, le Rocher Portail - Château des Sorciers ouvre ses portes pour une saison hivernale spectaculaire du 6 décembre 2025 au 3 janvier 2026.
Dans ce décor de château Renaissance, les apprentis-sorciers parcourent un univers immersif fait de magie, d’illuminations et d’effets spéciaux.
Les visiteurs déambulent à travers les salles du château, les jardins et la Forêt Interdite, pour un parcours nocturne féérique de trois heures, partiellement abrité. Dîners-spectacles, banquets magiques et feux d’artifice ponctuent cette expérience familiale unique dans l’Ouest.
Les plus curieux pourront aussi réserver leur soirée immersive du jeu "Le Pacte des Ombres", réservé aux plus de 16 ans, pour une dose de mystère dans les profondeurs du château.
Un Merry ChristWAAAs, au parc Walibi Rhône-Alpes
Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, Walibi Rhône-Alpes célèbre la 4ᵉ édition de son événement Merry ChristWAAAs, devenu un rendez-vous familial incontournable.
Sapins géants, guirlandes scintillantes et bonshommes de neige installent une ambiance montagnarde.
Parmi les nouveautés 2025 : des pistes de luge synthétiques inédites, une patinoire, et deux nouveaux spectacles, Winter Circus et Mission Noël, revisités pour l’occasion.
Le parc accueille également le Père Noël dans son chalet jusqu’au 24 décembre, et clôturera l’année en beauté avec un feu d’artifice le 31 décembre à 19h.
De nombreuses attractions resteront accessibles, promettant sensations et câlins sous les flocons (selon météo !).
