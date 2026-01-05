ViaXoft renforce son management

ViaXoft annonce deux nominations stratégiques : Vincent Gautier prend les fonctions de Chief Technology Officer (CTO) et Jean Robert celles de Chief Operating Officer (COO).
En tant que Chief Technology Officer, Vincent Gautier aura pour mission de définir et piloter la stratégie technologique de ViaXoft. Il supervisera l'architecture des solutions, "structurera les équipes techniques et garantira la qualité, la performance et la scalabilité des produits développés par l'entreprise."
Vincent Gautier dispose de plus de 10 ans d'expérience dans les technologies web et les systèmes d'information complexes.
Évoluant depuis plusieurs années dans des environnements grands comptes, notamment au sein de l'écosystème BPCE, il a accompagné des projets structurants de transformation digitale, indique un communiqué de presse.
Jean Robert nommé Chief Operating Officer de Viaxoft
En qualité de Chief Operating Officer, Jean Robert sera en charge de structurer et piloter l'organisation opérationnelle de ViaXoft. "Il optimisera les process internes, accompagnera la croissance de l'entreprise et garantira l'excellence opérationnelle au service des clients."
Jean Robert a évolué "dans des environnements très exigeants (conseil, scale-up, opérations internationales) avec une expertise forte sur la gestion d'équipes opérationnelles multi-pays, l'amélioration continue, le pilotage de la performance et la scalabilité des organisations."
« Ces évolutions stratégiques s'inscrivent pleinement dans la dynamique de croissance et d'innovation de ViaXoft.
Vincent jouera un rôle clé dans l'accélération de notre feuille de route technologique et dans le développement de solutions toujours plus performantes au service de nos clients. Jean, quant à lui, aura pour mission de piloter et d'optimiser l'ensemble de nos opérations afin de soutenir efficacement notre développement.
Ces nominations illustrent notre volonté de renforcer notre pilotage stratégique avec des profils engagés, experts dans leurs domaines et porteurs de la vision ambitieuse de ViaXoft », déclarent Karine Mazet et Éric Barthélémy, cofondateurs de ViaXoft.
