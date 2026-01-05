ViaXoft renforce son management

"Il optimisera les process internes, accompagnera la croissance de l'entreprise et garantira l'excellence opérationnelle au service des clients."

"dans des environnements très exigeants (conseil, scale-up, opérations internationales) avec une expertise forte sur la gestion d'équipes opérationnelles multi-pays, l'amélioration continue, le pilotage de la performance et la scalabilité des organisations."

Ces évolutions stratégiques s'inscrivent pleinement dans la dynamique de croissance et d'innovation de ViaXoft.



Vincent jouera un rôle clé dans l'accélération de notre feuille de route technologique et dans le développement de solutions toujours plus performantes au service de nos clients. Jean, quant à lui, aura pour mission de piloter et d'optimiser l'ensemble de nos opérations afin de soutenir efficacement notre développement.



Ces nominations illustrent notre volonté de renforcer notre pilotage stratégique avec des profils engagés, experts dans leurs domaines et porteurs de la vision ambitieuse de ViaXoft