TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

ViaXoft renforce son management

Objectif : accélérer l'innovation technologique et structurer les opérations


ViaXoft annonce la nomination de Vincent Gautier au poste de Chief Technology Officer et Jean Robert au poste de Chief Operating Officer.


Rédigé par le Lundi 5 Janvier 2026

Jean Robert (à gauche) et Vincent Gautier (à droite) rejoignent ViaXoft - Photo ViaXoft
Jean Robert (à gauche) et Vincent Gautier (à droite) rejoignent ViaXoft - Photo ViaXoft
TAP Air Portugal
ViaXoft annonce deux nominations stratégiques : Vincent Gautier prend les fonctions de Chief Technology Officer (CTO) et Jean Robert celles de Chief Operating Officer (COO).

En tant que Chief Technology Officer, Vincent Gautier aura pour mission de définir et piloter la stratégie technologique de ViaXoft. Il supervisera l'architecture des solutions, "structurera les équipes techniques et garantira la qualité, la performance et la scalabilité des produits développés par l'entreprise."

Vincent Gautier dispose de plus de 10 ans d'expérience dans les technologies web et les systèmes d'information complexes.

Évoluant depuis plusieurs années dans des environnements grands comptes, notamment au sein de l'écosystème BPCE, il a accompagné des projets structurants de transformation digitale, indique un communiqué de presse.

Jean Robert nommé Chief Operating Officer de Viaxoft

Autres articles
En qualité de Chief Operating Officer, Jean Robert sera en charge de structurer et piloter l'organisation opérationnelle de ViaXoft. "Il optimisera les process internes, accompagnera la croissance de l'entreprise et garantira l'excellence opérationnelle au service des clients."

Jean Robert a évolué "dans des environnements très exigeants (conseil, scale-up, opérations internationales) avec une expertise forte sur la gestion d'équipes opérationnelles multi-pays, l'amélioration continue, le pilotage de la performance et la scalabilité des organisations."

« Ces évolutions stratégiques s'inscrivent pleinement dans la dynamique de croissance et d'innovation de ViaXoft.

Vincent jouera un rôle clé dans l'accélération de notre feuille de route technologique et dans le développement de solutions toujours plus performantes au service de nos clients. Jean, quant à lui, aura pour mission de piloter et d'optimiser l'ensemble de nos opérations afin de soutenir efficacement notre développement.

Ces nominations illustrent notre volonté de renforcer notre pilotage stratégique avec des profils engagés, experts dans leurs domaines et porteurs de la vision ambitieuse de ViaXoft », déclarent Karine Mazet et Éric Barthélémy, cofondateurs de ViaXoft.

Lu 303 fois

Tags : viaxoft
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Legends and Paradise
Dernière heure

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Aéroport d'Amsterdam-Schiphol paralysé par la neige : des centaines de vols annulés !

Pierre & Vacances Center Parcs : Diane Jaylac nouvelle directrice financière

ViaXoft renforce son management

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CROISIEUROPE - Agent de réservation de voyages H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CERCLE DES VOYAGES - Conseiller Voyages sur mesure Italie H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TIME TOURS/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Technicien Back Office H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029

Trenitalia vise Paris–Londres d’ici 2029
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Production

Production

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience
AirMaG

AirMaG

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris

Chutes de neige : 15% de vols annulés dans les aéroports de Paris
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï

Ciel Dubai Marina : le plus haut hôtel du monde ouvre à Dubaï
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias