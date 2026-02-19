Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice

Corsair lance un vol vers l’île Maurice depuis Toulouse via la Réunion dès le 15 juin 2026 - DepositPhotos.com, Balate Dorin
Après avoir annoncé en janvier dernier l’ouverture de nouvelles liaisons entre Toulouse, La Réunion et Mayotte, Corsair annonce un nouveau déploiement de son réseau au départ de l’Occitanie.
La compagnie va lancer un vol vers l’île Maurice depuis Toulouse via la Réunion.
Cette nouvelle liaison sera opérée toute l’année en Airbus A330neo.
« Après l’annonce des liaisons entre Toulouse, La Réunion et Mayotte, l’ouverture de la desserte vers l’île Maurice s’inscrit naturellement dans la continuité de notre stratégie de connectivité en région. (...)
En proposant désormais trois destinations depuis Toulouse, nous répondons à des attentes fortes de mobilité, tout en offrant une expérience confortable portée par une flotte moderne », a déclaré Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair.
"Une dynamique forte vers l’océan Indien" au départ de Toulouse
« Dans la continuité des liaisons ouvertes en début d’année vers La Réunion et Mayotte, l’ouverture de la ligne Toulouse - île Maurice marque une nouvelle étape dans le développement de l’offre long-courrier de Corsair.
Ensemble, ces destinations structurent une dynamique forte vers l’océan Indien et élargissent les possibilités de voyage offertes au départ comme à l’arrivée de Toulouse. », ajoute Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac.
« L’ouverture de la ligne Toulouse–Maurice via La Réunion par Corsair représente une nouvelle opportunité pour la connectivité de notre destination et pour le développement des flux touristiques en provenance des régions françaises.
Cette nouvelle desserte contribue à élargir notre bassin de visiteurs, à renforcer l’attractivité de l’île Maurice et à soutenir l’activité touristique et économique du pays. Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) et Airport Terminal Operations Ltd (ATOL) se félicitent de ce développement, qui illustre l’importance des partenariats avec les compagnies aériennes dans le renforcement du positionnement international de Maurice », a de son côté détaillé, M. Lormus Bundhoo, Directeur général d’Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) et d’Airport Terminal Operations Ltd (ATOL).
Les horaires de cette nouvelle liaison Toulouse - Ile Maurice pour la saison été :
Lundi (et mercredi à partir du 9 septembre)
• Départ de Toulouse : 19h00
• Arrivée à l’île Maurice (via La Réunion) : 12h40 (J+1)
Dimanche et mardi
• Départ de l’île Maurice : 19h30
• Arrivée à Toulouse (via La Réunion) : 9h20 (J+1)
