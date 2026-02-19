Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice

Dans la continuité des liaisons ouvertes en début d’année vers La Réunion et Mayotte, l’ouverture de la ligne Toulouse - île Maurice marque une nouvelle étape dans le développement de l’offre long-courrier de Corsair.



Ensemble, ces destinations structurent une dynamique forte vers l’océan Indien et élargissent les possibilités de voyage offertes au départ comme à l’arrivée de Toulouse.

L’ouverture de la ligne Toulouse–Maurice via La Réunion par Corsair représente une nouvelle opportunité pour la connectivité de notre destination et pour le développement des flux touristiques en provenance des régions françaises.



Cette nouvelle desserte contribue à élargir notre bassin de visiteurs, à renforcer l’attractivité de l’île Maurice et à soutenir l’activité touristique et économique du pays. Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) et Airport Terminal Operations Ltd (ATOL) se félicitent de ce développement, qui illustre l’importance des partenariats avec les compagnies aériennes dans le renforcement du positionnement international de Maurice