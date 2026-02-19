TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice

Dès le 15 juin 2026


Corsair annonce l’ouverture d’une nouvelle desserte entre Toulouse et l'Ile Maurice via la Réunion à compter du 15 juin 2026.


Rédigé par le Jeudi 19 Février 2026 à 11:55

Corsair lance un vol vers l’île Maurice depuis Toulouse via la Réunion dès le 15 juin 2026 - DepositPhotos.com, Balate Dorin
Corsair lance un vol vers l’île Maurice depuis Toulouse via la Réunion dès le 15 juin 2026 - DepositPhotos.com, Balate Dorin
CroisiEurope
Après avoir annoncé en janvier dernier l’ouverture de nouvelles liaisons entre Toulouse, La Réunion et Mayotte, Corsair annonce un nouveau déploiement de son réseau au départ de l’Occitanie.

La compagnie va lancer un vol vers l’île Maurice depuis Toulouse via la Réunion.

Cette nouvelle liaison sera opérée toute l’année en Airbus A330neo.

« Après l’annonce des liaisons entre Toulouse, La Réunion et Mayotte, l’ouverture de la desserte vers l’île Maurice s’inscrit naturellement dans la continuité de notre stratégie de connectivité en région. (...)

En proposant désormais trois destinations depuis Toulouse, nous répondons à des attentes fortes de mobilité, tout en offrant une expérience confortable portée par une flotte moderne », a déclaré Pascal de Izaguirre, Président-directeur général de Corsair.

"Une dynamique forte vers l’océan Indien" au départ de Toulouse

Autres articles
« Dans la continuité des liaisons ouvertes en début d’année vers La Réunion et Mayotte, l’ouverture de la ligne Toulouse - île Maurice marque une nouvelle étape dans le développement de l’offre long-courrier de Corsair.

Ensemble, ces destinations structurent une dynamique forte vers l’océan Indien et élargissent les possibilités de voyage offertes au départ comme à l’arrivée de Toulouse. », ajoute Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac.

« L’ouverture de la ligne Toulouse–Maurice via La Réunion par Corsair représente une nouvelle opportunité pour la connectivité de notre destination et pour le développement des flux touristiques en provenance des régions françaises.

Cette nouvelle desserte contribue à élargir notre bassin de visiteurs, à renforcer l’attractivité de l’île Maurice et à soutenir l’activité touristique et économique du pays. Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) et Airport Terminal Operations Ltd (ATOL) se félicitent de ce développement, qui illustre l’importance des partenariats avec les compagnies aériennes dans le renforcement du positionnement international de Maurice », a de son côté détaillé, M. Lormus Bundhoo, Directeur général d’Airports of Mauritius Co. Ltd (AML) et d’Airport Terminal Operations Ltd (ATOL).

Les horaires de cette nouvelle liaison Toulouse - Ile Maurice pour la saison été :

Lundi (et mercredi à partir du 9 septembre)

• Départ de Toulouse : 19h00
• Arrivée à l’île Maurice (via La Réunion) : 12h40 (J+1)

Dimanche et mardi

• Départ de l’île Maurice : 19h30
• Arrivée à Toulouse (via La Réunion) : 9h20 (J+1)

Lu 140 fois

Tags : corsair, ile maurice
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 19 Février 2026 - 07:27 Air France : les tensions au sein de la CFE-CGC vont-elles faire capoter les NAO ?

Mercredi 18 Février 2026 - 19:44 Air Canada renforce sa présence au Mexique

Brand news AirMaG

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie

Air Europa spécialiste de l’Amérique latine et des Caraïbes vous emmène en Colombie
Air Europa opère une double desserte Bogotá & Medellín pour un itinéraire fluide. La Colombie...
Dernière heure

Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France

Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice

Brand News

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence

DITEX 2026 : des ambassadeurs de poids prennent la parole pour soutenir une formule « immersive » à Aix-en-Provence
C’est un signal rare dans l’écosystème BtoB du tourisme : plusieurs dirigeants et figures reconnues...
Les annonces

E.LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller(e) voyages confirmé(e) H/F - CDI - (Anet (28))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Brive-la-Gaillarde (19))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong
Distribution

Distribution

Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr

Belambra, Exotismes, Solea... désormais vendus sur le site TUI.fr
Partez en France

Partez en France

Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026

Miléade recrute plus de 1 000 saisonniers dans toute la France pour l'été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France

Expedia TAAP et Brand USA terminent leur tournée "French 66" en France
Production

Production

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo

Un séjour à Majorque à gagner grâce à la tombola d’Imagine for Margo
AirMaG

AirMaG

Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice

Corsair lance un vol entre Toulouse et l'Ile Maurice
Transport

Transport

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui

SNCF : La FNAUT dénonce l'envolée des prix Ouigo et le recul de l'offre Inoui
La Travel Tech

La Travel Tech

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits

Expedia propose un filtre de vols à prix réduits
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration

À Venise, l'hôtel Le Danieli devient un Four Seasons après sa restauration
HotelMaG

Hébergement

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie

Marriott International inaugure son premier hôtel en Mauritanie
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026

MSC Croisières diffusera tous les matchs de la Coupe du monde de football 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses

Déplacements professionnels de l’État : un audit lancé pour optimiser 1,4 milliard d'euros de dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias