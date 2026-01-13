Air France : l'État efface les dettes, les sénateurs font un super cadeau !

Et dans cette optique de compétitivité de l'aérien hexagonal, un amendement adopté par le Sénat figure dans le texte qui est actuellement débattu à l'Assemblée nationale.



Il prévoit d'exonérer quelques aéroports de la forte hausse de la taxe de solidarité sur les billets d'avion (TSBA) qui avait eu lieu l'année dernière.



Ainsi, seront exemptés des tarifs appliqués depuis mars 2025 " les vols en provenance du territoire français métropolitain ou ultramarin dont le trafic annuel est inférieur à 150 000 passagers commerciaux et qui assurent une liaison soumise à une obligation de service public (...) établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. "



Si jamais l'infrastructure dépasse ce seuil modique, ou s'il y a suppression de l’obligation de service public, l’exonération cesse de s’appliquer à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année suivante.



Les liaisons concernées sont celles de Brive, Aurillac, Castres et Le Puy, qui desservent Paris.



Ainsi, la fin programmée au 1er janvier 2027 du mécanisme d’apurement des déficits de sûreté-sécurité par la DGAC pourrait entraîner des situations particulièrement difficiles pour certaines infrastructures.



Celui de Clermont-Ferrand devrait faire face à une perte de 15 millions d’euros qui pourrait alors entraîner la " fermeture pure et simple de la structure, " ont argumenté les sénateurs ayant soutenu l'amendement.



Le texte prévoit la création d'une nouvelle sous-catégorie d'aéroports, accueillant entre 5 001 et 1 000 000 de passagers, et qui se verrait exclue du dispositif prévoyant la suppression du mécanisme d'apurement.



Une chose est sûre, si le pavillon français est en net recul, ce n'est pas totalement de la faute des élus et encore moins de l'État, qui ne lésine pas sur les moyens pour le maintenir à flot.