TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando

Nouvelles routes et classe de voyage intermédiaire : la compagnie dévoile son plan d'expansion pour 2026


TAP Air Portugal a présenté, jeudi 26 février lors du salon international du tourisme portugais (BTL), ses axes de développement pour l'année 2026. La compagnie lancera notamment une liaison directe vers Orlando au départ de Lisbonne, renforcera son offre vers le Brésil pour ses 60 ans de présence sur ce marché et introduira une nouvelle cabine premium sur ses appareils long-courriers.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 11:07

TAP Air Portugal inaugurera une liaison directe entre Lisbonne et Orlando le 29 octobre 2026 - DepositPhotos.com, Boarding2Now
TAP Air Portugal inaugurera une nouvelle liaison directe entre Lisbonne et Orlando (Floride) le 29 octobre 2026.

Cette expansion s'accompagne également de l'ouverture de lignes vers Curitiba et São Luís do Maranhão, marquant le 60e anniversaire des vols réguliers de la compagnie vers le Brésil.

Sur le réseau européen, le transporteur reliera Lisbonne à Athènes dès le 1er juillet avec cinq fréquences hebdomadaires, ainsi qu'à Tel Aviv à partir du 29 mars.

La base de Porto bénéficie également d'un renforcement vers Terceira, Praia et Tel Aviv.

Enfin, la liaison nationale entre Funchal et Faro devient annuelle, avec deux vols hebdomadaires durant la saison hivernale.

TAP Air Portugal : une nouvelle classe Premium dès l'été 2026

Autre annonce : la compagnie introduira, à l'été 2026, une nouvelle classe de voyage située entre la Classe Affaires et la Classe Économique sur ses Airbus A330 et A321LR.

Cette cabine disposera de 12 sièges exclusifs, avec des services dédiés tels que l'enregistrement prioritaire, le fast track, une restauration premium avec présélection et un kit d'agrément spécifique.

Parallèlement, TAP Air Portugal renouvelle son identité de bord avec une carte de 55 vins exclusivement portugais et un système de divertissement intégrant une carte interactive du tourisme viticole.

Le transporteur devient également la compagnie officielle de l'équipe olympique portugaise jusqu'aux Jeux de Los Angeles 2028 et soutient les sélections nationales de football pour les prochaines Coupes du Monde.

A lire aussi : TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !

Noah Penalva Publié par Noah Penalva Rédacteur TourMaG.com
