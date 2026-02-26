TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences

Retour sur les interventions lors du Séminaire en mer Ponant 2026


A bord du Lapérouse pour son cinquième séminaire en mer, Ponant Explorations a adressé un signal clair à son réseau. Devant une soixantaine d’agences francophones, le nouveau président Benoît-Etienne Domenget a fixé le cap : +6% de croissance en 2026 sur le BtoB, soit une ambition supérieure à celle du BtoC.


Rédigé par le Vendredi 27 Février 2026 à 07:38

Nommé à la présidence de Ponant Explorations le 3 novembre dernier, Benoît-Etienne Domenget a profité du séminaire pour poser sa feuille de route - Photo : LG
Nommé à la présidence de Ponant Explorations le 3 novembre dernier, Benoît-Etienne Domenget a profité du séminaire pour poser sa feuille de route - Photo : LG
Hurtigruten
À bord du Lapérouse, entre Rotterdam et Bergen, le message est limpide : les agences de voyages sont au cœur du dispositif de croissance de Ponant Explorations.

Nommé à la présidence du groupe le 3 novembre dernier, Benoît-Etienne Domenget a profité du séminaire consacré aux agences de voyages pour poser sa feuille de route.

Croissance, montée en gamme, élargissement de clientèle… mais surtout mobilisation du réseau.

L’objectif 2026 est explicite : +6% de croissance sur le BtoB (France, Belgique, Suisse).

Olivier Narcy, directeur commercial EMEA, l’a formulé sans détour devant les partenaires : « ces 6 points de croissance supplémentaires concernent le trade. Notre ambition est plus importante en 2026 sur le BtoB que sur le direct. C’est dire à quel point nous comptons sur vous. »

Exploration et montée en gamme

Autres articles
« Ponant, c’est l’exploration », a martelé, à son tour, Benoît-Etienne Domenget.

Continuer à aller « là où les autres ne vont pas », tout en consolidant un positionnement premium dans un environnement concurrentiel de plus en plus dense avec l'arrivée de chaînes hôtelières qui se lancent dans les croisières haut de gamme.

La direction parle d’un « mouvement ascensionnel » permanent : amélioration continue du produit, exigence sur l’exécution, renforcement des rituels d’hospitalité et régularité opérationnelle.

Si le Le Commandant Charcot et les expéditions polaires incarnent le sommet de gamme, Olivier Narcy a tenu à rappeler que l’offre Ponant ne se limite pas à ces produits iconiques.

La compagnie propose également des itinéraires plus accessibles, notamment en Méditerranée, permettant à une clientèle nouvelle de découvrir l’univers à des niveaux tarifaires plus ouverts.

Anticipation commerciale et challenge de ventes

Autre levier structurant : l’anticipation.

Les ouvertures de ventes passeront progressivement de 21 mois à 30 mois afin de capter le retour du booking très en amont et d’offrir davantage de visibilité aux agences.

Ponant entend aussi stimuler l’engagement du réseau à travers un challenge de ventes dédié, notamment autour des expéditions polaires et de la Polynésie.

Dans ce cadre, la compagnie s’appuie sur un partenariat renforcé avec Air Tahiti Nui et Tahiti Tourisme, afin de dynamiser les ventes du Jacques Cartier et d’intégrer davantage l’aérien dans les dossiers agences.

La montée en puissance d’Aqua Expeditions, intégrée au groupe, illustre cette dynamique.

Olivier Narcy l’a salué publiquement : « La part du trade est plus importante sur Aqua que sur les autres voyages. Ce n’est pas encore totalement intégré à nos outils, donc c’est plus difficile à vendre. Malgré ça, vous en avez fait un carton. »

Gagner des ventes sur l'aérien

La migration du système informatique - cœur des données clients et des réservations - reste un sujet sensible.

« Ce qui est dur pour vous est pire pour nous », a reconnu le président, tout en assurant que les équipes sont mobilisées pour fluidifier progressivement les outils.

Enfin, dans un contexte aérien sous tension, Ponant cherche à développer ses ventes de vols packagés afin de mieux sécuriser les itinéraires et d’assurer ses pré et post-tours.

Entre retards de livraison d’appareils, saturation des hubs comme Paris, et pression sur les marges des compagnies, l’armateur insiste sur l’intérêt de réserver l’aérien, avec à la clé une commission de 10%, via ses propres canaux.

Objectif : maîtriser l’expérience client de bout en bout, garantir les correspondances et soutenir la montée en gamme, notamment sur des destinations stratégiques comme la Polynésie.

Ponant Awards 2026 : et les lauréats sont...

15 agences de voyages et tour-opérateurs ont été récompensés lors des Awards, pour leur progression d’une année sur l’autre - Photo : FDL
15 agences de voyages et tour-opérateurs ont été récompensés lors des Awards, pour leur progression d’une année sur l’autre - Photo : FDL
Meilleure agence par secteur (meilleure progression du chiffre d'affaires)

- Meilleure agence Sud-Est 2026 : JUEN VOYAGES
- Meilleure agence BeLux 2026 : EAGLE TRAVEL
- Meilleure agence Paris IDF 2026 : VOTRE VOYAGE
- Meilleure agence Grand Nord 2026 : DES ROUTES ET DES REVES BY IANA
- Meilleure agence Grand Ouest 2026 : NEOMARE
- Meilleure agence Flandres 2026 : AMAZING DESTINATION
- Meilleure agence Sud-Ouest 2026 : SALAÜN HOLIDAYS HOSSEGOR
- Meilleure agence Rhône-Alpes 2026: HAVAS VOYAGES ST ETIENNE
- Meilleure agence Suisse 2026 : Sylvie LUTRY VOYAGES

Prix réseau national (meilleure progression du CA) : HAVAS VOYAGES

Prix OTA national (meilleur CA 2025) : CRUISELINE

Meilleur réseau régional (meilleur CA 2025) : VISAGES DU MONDE

Meilleur TO (meilleur CA 2025)

- Meilleur TO français : KUONI
- Meilleur TO suisse : KUONI
- Meilleur TO belge : FOOTPRINTS LUXURY CRUISES


Lu 824 fois

Tags : croisieres, ponant, ponant explorations
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 26 Février 2026 - 17:31 Paul Gauguin Croisières ouvre les ventes pour la saison 2028

Jeudi 26 Février 2026 - 15:12 Avec le Pegasus, GNV se dote d'un 29e navire

Brand news CruiseMaG

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été
Des paysages ensoleillés aux villes chargées d’histoire, la Méditerranée réunit tout ce que...
Dernière heure

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

AERTICKET/CMS VACANCES - Billettiste H/F - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TERRES LOINTAINES - Assistants conseillers voyages H/F - CDI - (Lille (59), Bordeaux (33) ou Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?

Dogan Voyages : les clients ont-ils été victimes d'une escroquerie ?
Partez en France

Partez en France

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin

A Paris, la fréquentation touristique boostée par le Tournoi des Six Nations et la Saint-Valentin
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs

Asie : DTH Travel dévoile ses nouveaux itinéraires immersifs
Production

Production

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes

Éclipse solaire du 12 août 2026 : un levier touristique pour les voyagistes
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando

TAP Air Portugal lance une liaison directe entre Lisbonne et Orlando
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025

Amadeus : chiffre d'affaires et bénéfice net en hausse en 2025
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale

Congo : Kamba Africa propose des expériences immersives au cœur de la forêt tropicale
HotelMaG

Hébergement

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025

Marriott International : croissance record en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique en 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]

Entre cartels, carnavals et ballon rond, l'imaginaire américain se recompose [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences

Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences
TravelJobs

Emploi & Formation

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer

L’École Internationale Tunon ouvre quatre nouveaux campus dans les Outre-mer
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias