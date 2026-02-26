Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences

Nommé à la présidence de Ponant Explorations le 3 novembre dernier, Benoît-Etienne Domenget a profité du séminaire pour poser sa feuille de route - Photo : LG
À bord du Lapérouse, entre Rotterdam et Bergen, le message est limpide : les agences de voyages sont au cœur du dispositif de croissance de Ponant Explorations.
Nommé à la présidence du groupe le 3 novembre dernier, Benoît-Etienne Domenget a profité du séminaire consacré aux agences de voyages pour poser sa feuille de route.
Croissance, montée en gamme, élargissement de clientèle… mais surtout mobilisation du réseau.
L’objectif 2026 est explicite : +6% de croissance sur le BtoB (France, Belgique, Suisse).
Olivier Narcy, directeur commercial EMEA, l’a formulé sans détour devant les partenaires : « ces 6 points de croissance supplémentaires concernent le trade. Notre ambition est plus importante en 2026 sur le BtoB que sur le direct. C’est dire à quel point nous comptons sur vous. »
Exploration et montée en gamme
« Ponant, c’est l’exploration », a martelé, à son tour, Benoît-Etienne Domenget.
Continuer à aller « là où les autres ne vont pas », tout en consolidant un positionnement premium dans un environnement concurrentiel de plus en plus dense avec l'arrivée de chaînes hôtelières qui se lancent dans les croisières haut de gamme.
La direction parle d’un « mouvement ascensionnel » permanent : amélioration continue du produit, exigence sur l’exécution, renforcement des rituels d’hospitalité et régularité opérationnelle.
Si le Le Commandant Charcot et les expéditions polaires incarnent le sommet de gamme, Olivier Narcy a tenu à rappeler que l’offre Ponant ne se limite pas à ces produits iconiques.
La compagnie propose également des itinéraires plus accessibles, notamment en Méditerranée, permettant à une clientèle nouvelle de découvrir l’univers à des niveaux tarifaires plus ouverts.
Anticipation commerciale et challenge de ventes
Autre levier structurant : l’anticipation.
Les ouvertures de ventes passeront progressivement de 21 mois à 30 mois afin de capter le retour du booking très en amont et d’offrir davantage de visibilité aux agences.
Ponant entend aussi stimuler l’engagement du réseau à travers un challenge de ventes dédié, notamment autour des expéditions polaires et de la Polynésie.
Dans ce cadre, la compagnie s’appuie sur un partenariat renforcé avec Air Tahiti Nui et Tahiti Tourisme, afin de dynamiser les ventes du Jacques Cartier et d’intégrer davantage l’aérien dans les dossiers agences.
La montée en puissance d’Aqua Expeditions, intégrée au groupe, illustre cette dynamique.
Olivier Narcy l’a salué publiquement : « La part du trade est plus importante sur Aqua que sur les autres voyages. Ce n’est pas encore totalement intégré à nos outils, donc c’est plus difficile à vendre. Malgré ça, vous en avez fait un carton. »
Gagner des ventes sur l'aérien
La migration du système informatique - cœur des données clients et des réservations - reste un sujet sensible.
« Ce qui est dur pour vous est pire pour nous », a reconnu le président, tout en assurant que les équipes sont mobilisées pour fluidifier progressivement les outils.
Enfin, dans un contexte aérien sous tension, Ponant cherche à développer ses ventes de vols packagés afin de mieux sécuriser les itinéraires et d’assurer ses pré et post-tours.
Entre retards de livraison d’appareils, saturation des hubs comme Paris, et pression sur les marges des compagnies, l’armateur insiste sur l’intérêt de réserver l’aérien, avec à la clé une commission de 10%, via ses propres canaux.
Objectif : maîtriser l’expérience client de bout en bout, garantir les correspondances et soutenir la montée en gamme, notamment sur des destinations stratégiques comme la Polynésie.
Ponant Awards 2026 : et les lauréats sont...
15 agences de voyages et tour-opérateurs ont été récompensés lors des Awards, pour leur progression d’une année sur l’autre - Photo : FDL
Meilleure agence par secteur (meilleure progression du chiffre d'affaires)
- Meilleure agence Sud-Est 2026 : JUEN VOYAGES
- Meilleure agence BeLux 2026 : EAGLE TRAVEL
- Meilleure agence Paris IDF 2026 : VOTRE VOYAGE
- Meilleure agence Grand Nord 2026 : DES ROUTES ET DES REVES BY IANA
- Meilleure agence Grand Ouest 2026 : NEOMARE
- Meilleure agence Flandres 2026 : AMAZING DESTINATION
- Meilleure agence Sud-Ouest 2026 : SALAÜN HOLIDAYS HOSSEGOR
- Meilleure agence Rhône-Alpes 2026: HAVAS VOYAGES ST ETIENNE
- Meilleure agence Suisse 2026 : Sylvie LUTRY VOYAGES
Prix réseau national (meilleure progression du CA) : HAVAS VOYAGES
Prix OTA national (meilleur CA 2025) : CRUISELINE
Meilleur réseau régional (meilleur CA 2025) : VISAGES DU MONDE
Meilleur TO (meilleur CA 2025)
- Meilleur TO français : KUONI
- Meilleur TO suisse : KUONI
- Meilleur TO belge : FOOTPRINTS LUXURY CRUISES
