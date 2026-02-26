Ponant Explorations : la croissance 2026 passera par les agences

La migration du système informatique - cœur des données clients et des réservations - reste un sujet sensible.



« Ce qui est dur pour vous est pire pour nous » , a reconnu le président, tout en assurant que les équipes sont mobilisées pour fluidifier progressivement les outils.



Enfin, dans un contexte aérien sous tension, Ponant cherche à développer ses ventes de vols packagés afin de mieux sécuriser les itinéraires et d’assurer ses pré et post-tours.



Entre retards de livraison d’appareils, saturation des hubs comme Paris, et pression sur les marges des compagnies, l’armateur insiste sur l’intérêt de réserver l’aérien, avec à la clé une commission de 10%, via ses propres canaux.



Objectif : maîtriser l’expérience client de bout en bout, garantir les correspondances et soutenir la montée en gamme, notamment sur des destinations stratégiques comme la Polynésie.