GVQ Canada dévoile sa production Groupes pour l'hiver 2027

Un webinaire organisé le 12 mars prochain


Le réceptif GVQ Canada convie les agences de voyages et tour-opérateurs à une présentation de sa nouvelle production « Groupes Hiver 2027 ». Ce webinaire, prévu le 12 mars 2026 à 14h, détaillera les nouveautés produits et les opportunités commerciales pour les segments groupes et GIR sur le marché canadien.


Rédigé par le Jeudi 26 Février 2026 à 15:07

GVQ Canada convie les agences de voyages et tour-opérateurs à un webinaire - DepositPhotos.com, edb3_16
GVQ Canada présentera sa nouvelle production Groupes Hiver 2027 lors d'un webinaire organisé le 12 mars prochain à 14h.

La session sera animée par Nadège Bourrassé, consultante commerciale Europe basée en France, et Alexandra de Oliveira, déléguée commerciale en direct de Québec.

Cette rencontre digitale permettra aux professionnels du tourisme de découvrir des produits exclusifs axés sur l'authenticité et la qualité de l'expérience client pour la saison hivernale.

Les participants disposeront d'arguments de vente concrets et pourront identifier les opportunités commerciales majeures pour les futures programmations de groupes sur le territoire canadien.

Accompagnement pour les segments groupes et GIR

Le réceptif s'adresse spécifiquement aux agences de voyages et tour-opérateurs développant des activités de groupes à forte valeur ajoutée.

Le webinaire détaillera les spécificités logistiques et les nouveautés produits, facilitant la construction de catalogues compétitifs et différenciants.

Les professionnels bénéficieront d'un accès direct à l'expertise locale des équipes basées au Québec pour optimiser leurs futurs conseils et ventes de circuits ou de séjours en groupes.

A lire aussi : Nadège Bourrassé devient représentante commerciale de GVQ Canada en Europe

