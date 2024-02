GVQ Canada mise sur l'Alberta en hiver

L'Alberta est une destination qui ne manque pas d'atouts. Randonnées en raquettes, balade sur le lac gelé d’Abraham et rencontres avec les peuples autochtones... les agents de voyages qui découvraient tous pour la première fois la destination sont repartis séduits.



Certaines idées sont aussi ressorties, comme l’intégration d’un guide francophone, pour que chaque voyageur puisse se laisser porter par l’histoire de cette province, sans le barrage de la langue.



" L’Alberta a beaucoup de facettes, cette province reste accessible à tous. Cet éductour a pour but de la faire découvrir en dehors des préjugés et de montrer le potentiel de la faune et de la flore, de la culture et de la gastronomie ", ajoute Marie-Hélène Rathé, Manager marchés internationaux chez Travel Alberta.



La province a enregistré une hausse de sa fréquentation touristique d'environ 113% par rapport à 2019 au cours de son premier semestre de 2023. Une augmentation significative par rapport aux 47% enregistrés en 2021.



Si c'est surtout l'été (juin à août) que la destination attire le plus de voyageurs, GVQ Canada et Travel Alberta comptent aussi la promouvoir en hiver.



Pour cela, GVQ travaille avec b[de nombreuses agences de voyages et tour-opérateurs français et plusieurs marchés francophones, tels la Suisse et la Belgique, même si l'Hexagone représente le plus gros de la clientèle.



L'Alberta est un moyen pour le réceptif de faire émerger une nouvelle destination encore peu connue de ses voyageurs et de se diversifier pour proposer une autre version du Canada.



D'ailleurs, dès le 18 mars et jusqu'au 12 mai 2024, le programme assuré par Westjet sera renforcé, passant à quatre départs par semaine. Puis, du 20 mai au 6 octobre 2024, les vols seront opérés quotidiennement.