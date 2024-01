5 bonnes résolutions canadiennes

Au Canada, la mobilité douce est possible grâce au train : Via Rail opère toute l’année et vous emmène d’un océan à l’autre sur ses lignes régulières à travers 8 provinces canadiennes !Le trajet le plus mythique est la traversée du Canada avec Le Canadien de Toronto à Vancouver en 4 jours et 4 nuits. A bord d'un train panoramique, vous reliez deux des villes les plus dynamiques et cosmopolites du Canada en traversant 5 provinces. Il est possible de prévoir jusqu’à 2 arrêts : on recommande Winnipeg au Manitoba dans le centre du pays ou Jasper en Alberta dans les Rocheuses canadiennes.Une chance inégalée d'apprécier la diversité de la nature canadienne, ses écosystèmes et de s’émerveiller devant des vues spectaculaires !Pour tout savoir sur le train au Canada, écoutez l’épisode dédié du podcast de Destination Canada !