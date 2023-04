Webinaire : GVQ Canada donne rendez-vous aux pros le 25 avril 2023

GVQ Canada organisera le 25 avril 2023, deux webinaires pour les professionnels du tourisme. Le premier sera dédié à la découverte de la production GIR 2023 et le second à la production Groupes 2023 - 2024.Cette formation en ligne sera animée par Emmanuelle Winter (Directrice France) et Taïna Fagard (Responsable des ventes France) basées en France, et l’équipe basée au Québec avec Sophie Gautherot (Directrice Réceptif GVQ Canada) et Zelda Perrichon (Forfaitiste).Lors du webinaire sur les GIR seront notamment évoqués des sujets autour des nombreux départs en GIR pour 2023, les ffres GIR 2023, en circuits classiques ou en immersion au cœur de la nature québécoise ou dans l’ouest canadien.Sur le webinaire sur l'offre groupe ce seront les programmes classiques de l’Est à l’Ouest canadien, et les allotements toujours disponibles pour septembre / octobre 2023 qui seront mis à l'honneur.