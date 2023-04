Appli mobile TourMaG



GVQ Canada lance un challenge de ventes sur les GIR 2023 Communiqué de presse

Le réceptif canadien et leader québécois des voyages en groupe se mobilise pour accompagner les agents de voyages à mieux vendre le Canada en GIR.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 4 Avril 2023

GVQ Canada, réceptif canadien et leader québécois des voyages en groupes depuis plus de 40 ans invite les professionnels du tourisme à participer à un challenge de ventes 2023 inédit pour encourager une découverte du Canada en circuit accompagné.

Les conditions de participation 2 GIR :

GIR EST – L’Essentiel de l’Est - 10 nuits GIR OUEST – Les splendeurs de l’Ouest canadien – 10 nuits

Prix à gagner :

Une carte cadeau de 500€ pour le meilleur vendeur GIR Une carte cadeau de 300€ pour le 2e meilleur vendeur GIR Bonus : un Panier Surprise « Made in Canada » pour le meilleur vendeur GIR Ouest Canada

Comment participer :

Challenge ouvert à tous les agents de voyages Ventes effectuées entre le 15 mars et le 31 mai 2023 Inscrire vos ventes via le formulaire dédié Remplir un formulaire pour chaque dossier Résultats du Challenge le 15 juin 2023

Pour participer, les ventes doivent être déclarées via ce formulaire

Les points forts des GIR GVQ Canada L’Essentiel de l’Est 10 nuits : 11 départs entre le 29 mai 2023 et le 2 octobre 2023, garantis à partir de 2 participants



Une tournée bien rythmée entre villes incontournables de Toronto, Ottawa, Montréal et Québec, et un séjour nature en plein cœur de la forêt boréale, Une rencontre avec la culture autochtone, Des paysages à couper le souffle dans les régions de Niagara et des Mille-Îles, L’observation de la faune canadienne dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Une expérience inédite et authentique dans l’Est canadien !

Les Splendeurs de l'Ouest 10 nuits : 5 départs entre le 9 juin 2023 et le 22 septembre 2023, garantis à partir de 2 participants

Un itinéraire pour s’émerveiller au cœur des Rocheuses canadiennes entre les paysages majestueux de la route des glaciers, les lacs turquoises et la faune sauvage de l’Ouest, Partir sur les traces des chercheurs d’or avec une halte dans un ranch, Longer l’étonnante chaîne Côtière, avant la traversée sur l’île de Vancouver, Immersion dans les villes iconiques de l’ouest entre Victoria et de Vancouver, Un voyage grandiose complétement à l’Ouest !

