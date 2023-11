GVQ Canada : un webinaire dédié aux voyages de groupes

la reprise des voyages en groupes est palpable et se confirme dans le temps

simplifier les process, permettre de vendre plus tardivement, et partager tous les arguments de vente nécessaires aux vendeurs

Selon GVQ Canada, "". Aussi, l'agence met les bouchées doubles pour "".Elle s'est notamment engagée aux côtés depour proposer des voyages dans cette province récemment représentée sur le marché français.Par ailleurs, elle renforce ses équipes avec l’arrivée d’, basée à Québec qui va apporter son expertise et assurer le développement commercial auprès des tour-opérateurs et groupistes.Pour rappel, Groupe Voyages Québec emploie plus de 200 collaborateurs au Canada (d’est en ouest) et en France. Son siège social est situé dans la ville de Québec.Le voyagiste offre plus 2 300 départs chaque année (circuits, séjours, escapades et croisières) en groupes accompagnés ou en formule individuelle. GVQ Canada constitue le département réceptif du groupe, dédié à l’accueil des visiteurs européens.