Destination Canada : une journée de formation à Paris le 5 décembre

- 10h : Mot de bienvenue et matinée de formation.. Présentation des compagnies aériennes Air France, Air North et WestJet.- 12h45 : Déjeuner offert par Destination Canada- 14h : Après-midi de formation.. Tour d’horizon sur la mobilité douce en train à travers le Canada avec Via Rail. Présentation des compagnies aériennes Air Transat et Air Canada.- 16h45 : Fin de la journée de formation.: Centre Culturel Canadien situé dans les locaux de l'Ambassade du Canada en France. 130 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e.: Métro : M9 (Saint Philippe-du-Roule ou Miromesnil) et M13 (Miromesnil) ; Bus : 28 - 32 - 80 - 83 - 93.