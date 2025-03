Webinaires canadiens : découvrez l’Ouest canadien et les plus beaux voyages d'automne

L’Alberta, province emblématique de l’Ouest canadien, est une terre de contrastes où la nature règne en maître. De ses vastes prairies dorées aux sommets enneigés des majestueuses Rocheuses canadiennes, des formations spectaculaires des Badlands à l’immensité des forêts boréales, de ses lacs bleu turquoise à ses glaciers millénaires, cette province offre une diversité de paysages à couper le souffle. Ses parcs nationaux parmi les plus iconiques au Canada, Banff et Jasper, abritent une faune impressionnante : ours, wapitis, loups, bisons et pygargues y évoluent en liberté dans des écosystèmes d’une richesse préservée.

Berceau des Premières Nations, Métis et Inuit, l’Alberta est imprégnée d’un héritage autochtone vibrant. Des sites sacrés comme Head-Smashed-In Buffalo Jump témoignent de traditions millénaires, tandis que les festivals, musées et expériences immersives permettent aux voyageurs de découvrir cette culture.

Au-delà de sa nature sauvage, l’Alberta séduit aussi par son art de vivre. Sa gastronomie, influencée par ses racines western et autochtones, met à l’honneur le bœuf albertain, le bison, ou encore le bannock, un pain traditionnel autochtone.

Découvrez les villes dynamiques comme Edmonton – leur riches communautés et leurs festivals, tel que le festival des canoës volants qui met en lumière la communauté francophone d’Edmonton en hiver. L’aventure sera au rendez-vous avec Travel Alberta !