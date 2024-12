Rendez-Vous Canada 2025 : l’événement canadien à ne pas manquer !

RVC 2025 rassemble des vendeurs de toutes les provinces et territoires, des plus grands au plus petits opérateurs ! Vous découvrirez une offre complète, allant des grandes aventures en plein air aux expériences urbaines sophistiquées, en passant par des circuits culturels et durables parfaitement adaptés à vos clientèles.Grâce à un système de rendez-vous préprogrammés, vous serez mis en relation avec des fournisseurs qui répondent précisément à vos objectifs. Ce format unique et bien rodé garantit des rencontres stratégiques pour bâtir des partenariats solides et durables.Le salon est complété par des tours de ville et des éductours (avant et après le salon au Manitoba).La ville de Winnipeg offre un mélange captivant de modernité et de traditions. Sa communauté francophone, l’une des plus dynamiques au Canada, est le reflet d’un riche patrimoine culturel. C’est l’endroit idéal pour explorer des expériences authentiques tout en participant à un événement de premier plan. Le Manitoba est situé au cœur du Canada. On y trouve un bouillon de cultures, des centaines de milliers de lacs, le repaire des ours polaires et des baleines bélugas… avec des communautés francophones très actives !