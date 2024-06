Semaine du Québec : 5 jours pour séduire agences et TO !

Autre temps fort de cette Semaine du Québec, des jeux en lien avec la destination. Quizz, devinettes, rébus, mots mêlés et jeux en tous genres attendent chaque jour à 14h00 les professionnels du tourisme. Un mailing est adressé quotidiennement à 2 000 personnes sur le territoire français.



Le lendemain sont annoncés les trois gagnants de la veille, souvent les plus rapides et les plus malins, qui gagnent chacun un lot. À la fin de cette semaine, les 15 vainqueurs auront la possibilité de participer au tirage au sort et remporter « une belle surprise ».



« Nous attendons une réponse de la part de nos collègues à Montréal pour définir précisément la nature du lot » explique Charles Julien ravi de voir que chaque jour « une centaine de personnes, directeurs d’agences, vendeurs, chefs de produit, joue le jeu, c’est un format qui fonctionne ».