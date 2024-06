Le Québec : un condensé d’aventures en nature

Le Québec est un lieu privilégié pour aller à la rencontre d’une faune et d’une flore incroyablement riches. De l’orignal au rorqual, nos forêts et cours d’eau abritent près de 650 espèces animales qui peuvent être observées à l’état sauvage. Plusieurs parcs zoologiques, refuges et aquariums proposent aussi de belles expériences dans le respect des animaux et de la nature.Avec autant d’étendues d’eau, le Québec abrite une faune marine exceptionnelle. En bateau ou depuis la rive, on peut y admirer 13 espèces de baleines, dont la baleine bleue, mais aussi des phoques et des blanchons.Près de 300 espèces d’oiseaux peuplent le Québec. Au printemps et à l’automne, des milliers d’oies des neiges font notamment escale le long du Saint-Laurent, alors que le grand héron reprend ses droits dans les marais. Un spectacle inoubliable pour les ornithologues amateurs comme plus avancés.L’ours noir vit à l’état sauvage dans plusieurs parcs nationaux de la province. On peut aussi s’offrir un périple dans le Grand Nord pour observer le mythique ours polaire. Pour ceux qui souhaiteraient voir des ours et des loups de près, certains parcs et refuges offrent même la possibilité de séjourner dans leur habitat naturel !Du cerf de Virginie, à l’orignal, les forêts du Québec abritent une faune diversifiée que l’on peut observer avec un peu de patience et d’attention. Le célèbre caribou vit principalement sur les territoires de la Baie-James et du Nunavik, mais aussi dans quelques parcs nationaux du Québec.Pour plus d’informations, rendez-vous directement sur le site www.bonjourquebec.com