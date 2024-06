À la découverte des traditions autochtones du Québec

Aller à la rencontre des Nations autochtones, c’est une façon de découvrir le Québec autrement. Une foule d’expériences inoubliables permettent d’en apprendre plus sur ces cultures millénaires, mais toujours aussi vivantes.Festivals, musées, boutiques artisanales et tellement plus ! Les expériences culturelles autochtones nous permettent de plonger au cœur de l’héritage des différentes communautés et de découvrir comment ces cultures millénaires perdurent dans le temps.Loger dans une maison longue, un tipi ou même un igloo est une expérience unique qui mérite d’être vécue au moins une fois dans sa vie. Que ce soit au cœur de la ville ou en plein air, les hébergements autochtones enrichissent notre séjour avec une touche de découverte.Musique, art, artisanat, danse : la richesse des légendes et traditions autochtones se célèbre et se partage. Les pow-wow nous font danser entre passé et présent et nous ouvrent à des expériences authentiques uniques.► Consulter la Route des Pow-wow & Évènements : tourismeautochtone.com Les différentes Nations ont su, chacune à leur façon, honorer la générosité de la Terre Mère. Encore aujourd’hui, la cuisine autochtone regorge de saveurs et de créativité. On y goûte mille et une manières d’apprêter le fruit de nos forêts, lacs et rivières.En compagnie de guides expérimentés, on part en pleine nature, au cœur de la forêt, de la taïga, de la toundra, d’espaces enneigés ou encore de cours d’eau spectaculaires. On apprend, le temps d’une expédition, les rites ancestraux qui ont marqué ces territoires.