Immersion au cœur du Québec

Sous une couverture blanche, le Vieux-Québec devient encore plus enchanteur, tandis que la région se transforme en un vaste terrain de jeu. De fin novembre à fin mars, la féérie des paysages enneigés et les multiples activités hivernales séduisent les visiteurs. Avec des vols directs depuis Paris toute l’année, planifier un séjour dans la capitale québécoise est un jeu d’enfant.Impossible de visiter Québec sans explorer son secteur historique, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985. Le, imprégné des influences des premières nations et des époques française et britannique, brille d’un éclat particulier en hiver. Avec le Marché de Noël allemand et les festivités du nouvel an, la ville est une destination de rêve pour célébrer la période des fêtes . La nouvelle exposition du, offre aussi une introduction captivante à l’histoire de la province.Habillez-vous chaudement et plongez dans les plaisirs d’hiver Le, en février, promet des moments inoubliables avec ses défilés, sa course en canot à glace et son bain de neige. En 2025, le siteanimera les fêtes et les week-ends de janvier avec des activités prolongées sur 34 jours. Patiner au cœur du Vieux-Québec, glisser sur le tobogganou danser à la nouvelledu Vieux-Port offrent des expériences uniques. L’fête également ses 25 ans avec un restaurant éphémère en neige et glace, en collaboration avec le. Pour ne rien rater des nouveautés de l’hiver, c’est par ici Les amateurs de plein air trouveront leur bonheur au, parfait pour le ski ou la randonnée en pleine nature. Après une journée à l’extérieur, lespermettent une détente totale dans un cadre féérique, grâce à l’alternance du chaud et du froid.Avec tant d’options, Québec s’impose comme le camp de base idéal pour explorer la belle province cet hiver.