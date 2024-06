Le Québec au fil du Saint-Laurent

Ceux qui cherchent à découvrir les particularités du Saint-Laurent et la richesse de ses différents écosystèmes seront aux anges le long de ces routes et circuits bordés de paysages à faire rêver.

Qu’on pense au fjord, aux îles et archipels, ou aux parcs nationaux côtiers et aires marines protégées, le Québec est riche en territoires à explorer à l’infini, les yeux grands ouverts.



● Routes panoramiques

Les routes touristiques du Québec couvrent une grande majorité des régions de la province. Ce vaste réseau propose de nombreux itinéraires longeant le fleuve et permettant de connecter avec la nature, comme la Route des Navigateurs, des Baleines, des Phares, des Explorateurs, du Fjord, etc.



● Fjord du Saguenay

S’étirant sur plus de 235 km, le fjord du Saguenay est l’un des plus longs au monde. Entouré d’attraits naturels et de paysages des plus exceptionnels, il s’explore sur terre comme sur l’eau et est ponctué de certains des plus beaux villages au Québec.



● Territoires façonnés par le fleuve

Des chapelets d’îles et d’archipels aux paysages sauvages, abritant des réserves nationales de faune. Un fjord façonné par la fonte des glaciers il y a des milliers d’années. Des monolithes de calcaire sculptés par le vent. Des rives tantôt rocheuses, tantôt boisées. L’omniprésence du fleuve teinte le paysage québécois et donne lieu aux plus beaux tableaux.



● Parcs maritimes

Le Québec maritime compte 10 parcs nationaux, dont le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, l’une des plus anciennes aires marines protégées au monde. Ces parcs offrent une foule d’attraits, comme des centres d’observation et d’interprétation du milieu marin, des phares, des sentiers pédestres, de même que des points de vue époustouflants.