Dégustez les saveurs locales québécoises

Qu’entend-on exactement par « produit du terroir » ? Pour faire simple, on pourrait dire que c’est un produit qui vient d’ici, fabriqué par des gens d’ici. À l’intersection du géographique et du culturel, il est associé à un territoire, mais aussi à un savoir-faire partagé. C'est ce qui lui confère une signature inimitable, mais aussi une forte charge émotive et identitaire. Le Québec, avec sa saisonnalité, son climat nordique et sa grande biodiversité, répond à l’engouement des consommateurs pour les produits uniques et de qualité, issus de pratiques artisanales.



● Érable

Au-delà du traditionnel sirop, l’érable se décline en mille et un délices à savourer toute l’année. Beurre, sucre, tire, gelée, bonbons : tout pour ravir les dents sucrées.



● Produits de la mer et du fleuve

Homard, crevettes, huîtres, morue, hareng, saumon fumé, crabe des neiges, moules, palourdes : les saveurs de la mer sont à l’honneur partout dans les régions du Québec, qui proposent de nombreux produits locaux.



● Alcools

Vins, cidres, bières artisanales : les vignobles et microbrasseries du Québec regorgent de produits raffinés. Du whisky au gin aux alcools d’érable, les spiritueux d’ici connaissent aussi un essor fulgurant et font briller le Québec à l’international. Quant à notre cidre de glace et à notre vin de glace, ils sont protégés par une appellation réservée (IGP).



● Fromages artisanaux

Les artisans du Québec produisent avec passion certains des meilleurs fromages au monde. De chèvre, de vache, de brebis ou de bufflone : les diverses régions du Québec sont riches en fromages savoureux et en rencontres tout aussi authentiques.