Sur les routes du Québec

Sillonner le Québec peut se faire de multiples façons, chacune offrant une perspective unique sur cette belle Province. En voiture, on peut suivre les routes panoramiques et découvrir des paysages variés, des montagnes aux côtes maritimes. Promesses d’aventures surprenantes, les routes du Québec sont un passeport vers nos trésors cachés et nos secrets les mieux gardés.



● En voiture

Le réseau routier comprend 325 000 km de routes. Se déplacer en voiture permet d’explorer le Québec en toute liberté, de découvrir des endroits hors des sentiers battus et de profiter pleinement des paysages époustouflants. On peut s’arrêter quand on veut pour immortaliser le moment, pique-niquer ou simplement profiter du panorama. De plus, votre permis de conduire est valide ici !



● En train

Confort, vue panoramique, pas d’embouteillages : le train est un choix judicieux et écologique. Avec plus de 600 gares, VIA Rail connecte Montréal et Québec à plusieurs autres villes et provinces. Le nouveau Réseau express métropolitain (REM) offre une option rapide et efficace pour se déplacer dans la région du Grand Montréal. Le Train de Charlevoix assure quant à lui la liaison entre Québec et Baie-Saint-Paul tout l’été, avec une vue imprenable sur le fleuve.



● En bateau

Sillonner le Québec sur l’eau, c’est naviguer à travers l’histoire et la beauté surnaturelle de nos paysages. Le majestueux fleuve Saint-Laurent coule sur 1 197 km et de nombreux autres cours d’eau irriguent la province, qui compte neuf ports d’escale de calibre international – notamment à Montréal, Québec et Saguenay. De nombreux traversiers permettent aussi d’accéder à des villes et des îles.