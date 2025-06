Travel Partner GmbH : votre partenaire B2B fiable pour des voyages de groupe sur mesure en Europe

« Notre philosophie repose sur la confiance, la qualité et un accompagnement personnalisé. Nous agissons comme une véritable extension de nos partenaires et mettons tout en œuvre pour réaliser ensemble des voyages réussis », explique Michael Poot, directeur général de Travel Partner GmbH. « Pour le marché français en particulier, nous souhaitons mettre à profit notre longue expérience et notre infrastructure performante. Nos partenaires français bénéficient d’un interlocuteur engagé, flexible et attentif aux besoins des clients, capable de gérer l’ensemble des aspects liés à l’organisation de voyages de groupe en toute fiabilité. »



Dans le cadre des récents développements du marché français, nous avons par ailleurs pu intégrer plusieurs collaborateurs expérimentés de l’entreprise Travel Europe suite à sa liquidation judiciaire. Afin de leur offrir les meilleures conditions de travail possibles, nous avons aménagé de nouveaux locaux à Schwaz, qui seront opérationnels dès août 2025.