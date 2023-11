Le Québec à la rencontre de 80 agents de voyages français

Ces moments privilégiés ont permis de consolider les partenariats existants et d'en créer de nouveaux

Les soirées qui ont suivi les workshops ont ajouté une dimension festive à ces opérations, offrant aux invités l’opportunité de partager des moments chaleureux avec les Québécois.



La présence de Bonhomme, la mascotte emblématique du Carnaval de Québec, a enchanté les participants. Une représentation de cirque, élément du riche patrimoine culturel de la destination, a également été dévoilé

L'équipe de Bonjour Québec, accompagnée de ses partenaires québécois, fait le bilan après avoir mené une série d’événements auprès des médias et professionnels du tourisme français, du 18 au 21 novembre 2023.Durant ces quelques jours, les 20 partenaires* ont eu l’occasion de nouer des liens avec 15 influenceurs voyage et art de vivre le temps d’un atelier mixologie et présenter leurs actualités à 25 journalistes parisiens issus de la presse généraliste, tourisme, féminine, et productions TV.A Paris et Lille, ils ont également échangé avec, le temps d'un workshop. ", commente Bonjour Québec dans un communiqué.".