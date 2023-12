Canada : top 7 des hébergements à découvrir cet hiver

, Whistler (Colombie-Britannique)Cet hôtel boutique du village piétonnier de Whistler est à la fois original et cosy avec son spa et centre de soins. Un must après une journée de ski ou activités dans la neige ! Parce que de la neige, il y en a à Whistler avec plus de 11 mètres en moyenne entre fin novembre et mi-mai. Le village posé à 685 mètres d’altitude offre un accès facile et sans voiture au plus grand domaine skiable en Amérique du Nord : plus de 200 pistes balisées, 35 remontées mécaniques, un dénivelé de 1609 m ! Et niveau température, c’est idéal entre -3°C et 4°C.