La France, un marché prioritaire pour le Canada

Toutefois, comme l’événement se déroulait dans la seconde ville du Saskatchewan, dans ces plaines du grand Ouest canadien peuplées depuis des millénaires par des autochtones -aujourd’hui reconnus comme les Nations premières - et par d’innombrables troupeaux de bisons, ils ont occupé une place toute particulière.



Ce GO MÉDIA 2023 s‘est ouvert avec une cérémonie -chants et tambours- proposée par des représentants du groupe Black stone appartenant à la Sweet Grass First Nation. Elle a été suivie par un défilé de représentants de plusieurs groupes autochtones, portant leurs drapeaux.



La première journée s’est conclue par des danses autochtones après que l’apres-midi a été consacré dans le parc du patrimoine Wanuskewin -à une petite demi-heure de route de Saskatoon - a de nombreuses activités.



Parmi celles-ci, une petite randonnée pour découvrir les plantes avec lesquelles se soignaient les autochtones et également une brève marche pour aider à mieux cerner le rôle essentiel des troupeaux de bisons dans la vie des « Premières nations ».



Pendant les deux journées de ce GO MEDIA, l’offre touristique très variée que les Nations premières développent désormais, avec le soutien de l’Indigenous Tourism Association et de Destination Canada, a été largement mise en avant par la plupart des 22 régions touristiques du pays.



Ces propositions reflètent le renouveau culturel et le dynamisme retrouvé par les Nations Premières qui, pendant plusieurs siècles, ont été combattues et tuées par les colons européens puis assignées à résidence et discriminées.



Désormais mieux reconnues, elles entendent dire elles-mêmes, « leur histoire » et « leur vérité » dans un esprit de « réconciliation ». Quant au Canada, même si beaucoup reste à faire, il semble décidé à faire de son multiculturalisme, une force.



A en croire les responsables de Destination Canada, les multiples propositions touristiques des nations autochtones suscitent l’intérêt des voyageurs - Français notamment- toujours plus en quête « d'expériences authentiques ».



Prochainement, TourMaG publiera un reportage sur l’offre touristiques des « nations premières » et des métis dans la province de l’Alberta.