Canada, les rendez-vous de l’été 2023

Rendez-vous autochtone au Québec

L’été est la saison des powwows, ces célébrations autochtones qui mêlent chant, danse et convivialité entre différentes nations autochtones. KWE! du 16 au 18 juin et le 21 juin, dans la ville de Québec. L'événement KWE! promeut la diffusion et la reconnaissance des cultures des Premières Nations, Métis et Inuit du Québec et fait rayonner leurs talents artistiques. Authenticité, égalité, inclusion et partage sont les valeurs portées haut et fort par les organisateurs.Saviez-vous que la sonorité «KWÉ» signifie «Bonjour» dans le vocabulaire de plusieurs langues autochtones ? Les Abénakis utilisent «Kwaï», les Algonquins et les Wendat «Kwe», les Atikamekw «Kwei» et les Innus «Kuei».🥁 Rendez-vous dans la ville de Québec , au Québec ✈️ Vols directs depuis Paris jusqu'à Québec avec Air France ou Air Transat