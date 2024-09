Charentes Tourisme : une fréquentation en baisse cet été

Les nuitées touristiques durant l'été ont diminué de 2,5 % par rapport à la même période en 2023. En juillet, une baisse notable de 7,5 % a été observée, influencée par les élections législatives, un calendrier moins favorable et des conditions météorologiques incertaines. La première quinzaine a enregistré un recul de 15 % (-10 % la première semaine et -15 % la deuxième), en partie dû à l'absence d'un week-end prolongé comme en 2023, lorsque le 14 juillet tombait un vendredi. La deuxième quinzaine a connu une baisse plus modérée de 5 %. Ces chiffres s'accompagnent d'une insatisfaction exprimée par les professionnels du tourisme des Charentes, dont plus de 55 % se sont déclarés insatisfaits de leur activité en juillet.



En août, la fréquentation a progressé de 5 %. Si la première semaine a suivi la tendance de juillet avec une baisse de 5 %, l'activité a repris avec une hausse de 2,5 % durant la semaine du 10 au 16 août, stabilisant ainsi les résultats pour la première quinzaine. La deuxième quinzaine a enregistré une nette progression de 12,5 % (+10 % la troisième semaine et +15 % la dernière semaine), confirmant l'importance d'une rentrée scolaire début septembre. Un taux de satisfaction élevé a été relevé en août (80 %), avec près de 90 % pour le pont du 15 août.



Cependant, la hausse des prix continue de peser sur le pouvoir d'achat des touristes, ce qui affecte la consommation et impacte les acteurs du secteur touristique. Une baisse des dépenses des touristes a été signalée par 65 % des professionnels en juillet et 55 % en août, un chiffre en augmentation par rapport à l'an dernier. En conséquence, 65 % des professionnels ont déclaré une baisse de leur chiffre d'affaires en juillet, et près de 30 % en août.