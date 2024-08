JOP : 16 000 établissements contrôlés par la DGCCRF

Dans le domaine des établissements à vocation touristique, tels que les hôtels, hébergements touristiques, cafés et restaurants, identifiés comme une priorité, les agents se concentrent particulièrement sur la lutte contre les pratiques commerciales trompeuses. Cela inclut les indications erronées dans les hôtels, comme des prestations ne correspondant plus au classement obtenu, ou une mauvaise information des consommateurs dans les restaurants, comme l'absence de publicité des prix ou l'utilisation abusive de mentions valorisantes telles que « fait maison ». Depuis le 1er janvier, près de 5 600 de ces établissements ont été contrôlés.



Le secteur des transports, incluant les taxis, VTC et la location de voitures, a fait l'objet de plus de 600 contrôles, qui ont principalement révélé des anomalies mineures, telles que l'absence de délivrance de notes.



Les enquêteurs veillent également à la sécurité des produits non alimentaires, y compris les produits dérivés, jouets, goodies, etc., afin de détecter et retirer du marché les produits dangereux ou non conformes à la réglementation. Par exemple, une chilienne arborant le logo « Paris 2024 » a été retirée du marché en raison d'un risque potentiel de déformation de la structure pouvant entraîner un pincement ou un cisaillement des doigts, ainsi qu'une chute. Un adaptateur électrique présentant des risques de choc pour l'utilisateur a également été retiré et rappelé. Au total, près de 4 700 établissements en lien avec ces produits non alimentaires ont été contrôlés.



Les plateformes numériques liées à la vente de billets ou aux pronostics sportifs sont également ciblées, en partenariat avec d'autres administrations. La DGCCRF collabore notamment avec l'Agence nationale des jeux pour coordonner les actions visant à protéger les consommateurs face à l'essor des sites de conseils en paris sportifs.