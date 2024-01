Pourquoi choisir l’Alberta pour les vacances d’hiver ?

Où pratiquer les sports d’hiver ?

Vous trouverez en Albertapour satisfaire les mordus des sports de glisse !La station la plus proche de Calgary se trouve à 1h de route et se nomme Naskiska , ce qui signifie ‘se rencontrer’ dans la langue autochtone Cree. Cette petite station a une grande histoire, elle fut créée en 1986 en préparation de la célèbre compétition internationale des jeux olympiques d’hiver : 25 kilomètres de pistes dont 79 pistes balisées attendent les skieurs souhaitant allier sports d’hiver et proximité urbaine.Côté nature, le domaine skiable du parc national de Banff compte 3 stations de ski parmi les plus réputées de la province et regroupées sous le nom de « Big3 » : ce sont les stations Sunshine Village Mount Norquay et Lake Louise Ski Resort . Elles sont accessibles gratuitement en navette depuis la ville de Banff et offrent pas moins dede pistes pour tous les niveaux, du débutant au plus chevronné ! Avec son point le plus haut culminant à 2730m d’altitude, Sunshine Village est le plus haut domaine skiable au Canada ! Cette station est également la seule d’Alberta à proposer un logement directement au pied des pistes, au Sunshine Mountain Lodge Après avoir traversé la célèbre Route des glaciers, rendez-vous à Marmot Basin , la station de ski située dans le parc national de Jasper à 5h de Calgary et 4h d’Edmonton. Cette station à 1700m d’altitude possède l’avantage d’être ouverte quasiment la moitié de l’année : vous pouvez dévaler les pistes bordées d’épinettes pouvant mesurer jusqu’à 20m de haut de novembre à mai !