Appli mobile TourMaG



Webinaire : GVQ Canada, réceptif leader au Canada se tourne vers l’avenir communiqué de presse

Envoyer à un ami Partager cet article

Le Canada continue à faire rêver les Français, et GVQ Canada, le plus ancien réceptif canadien à accueillir des Français au Canada, s’organise pour accompagner la force de ventes en France et en Belgique. Après une période chargée de défis pour toute l’industrie, GVQ Canada croit aux voyages en groupe et renforce ses équipes.

Un webinaire est par ailleurs organisé le mardi 7 février à 14h.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 30 Janvier 2023

Pour participer activement à la reprise et s’installer dans la durée, GVQ Canada, réceptif leader sur le Canada depuis 1979 décide de communiquer davantage en France et se rapprocher toujours plus des acteurs liés au Canada.



Sophie Gautherot, grande spécialiste du Canada et professionnelle du Tourisme depuis plus de 20 ans a pris la direction de GVQ Canada courant 2022 pour relancer l’activité et apporter son expertise. D’origine française, elle est tombée en amour avec le Québec, et s’y est installée durablement.



Sophie travaille avec les prestataires canadiens depuis des années et apporte son énergie communicative à toute l’équipe. En France, Emmanuelle Winter en charge du pôle RP et Trade chez Travel-Insight, continue à représenter GVQ Canada en Europe et a été rejointe par Taïna Fagard très connue des agences pour renforcer le développement commercial au plus près de celles-ci, tour operateurs et groupistes.



L’équipe s’active particulièrement en ce début 2023 pour accompagner les vendeurs et promouvoir les incontournables du Canada en GIR et groupes, petits et grands.

2022 : année de reprise Avec l’ouverture du Canada un peu tardive, il a fallu être réactifs et prêts pour la saison 2022. L’automne et son fameux « été indien » fut un défi pour tous, avec un très grand nombre de reports et de nouveaux groupes, et en raison du manque de disponibilité parfois sur certaines villes et hôtels.



GVQ Canada n’a jamais cessé de travailler avec les prestataires, même pendant la pandémie, en vendant le Canada aux Canadiens, et le Québec aux Québécois. Une force qui a continué de générer du chiffre et permis de se positionner dès la reprise.



Les réservations de dernière minute ont été nombreuses, un comportement nouveau qu’il a fallu prendre en compte dans la gestion des dossiers.



2023 : année canadienne La reprise des voyages en groupe est palpable et se confirme dans le temps. Les demandes de voyages en GIR sont lancées pour 2023 et GVQ Canada propose près de 20 départs garantis sur l’Est et l’Ouest cette année.



Les efforts sont mis pour simplifier les process, permettre de vendre plus tardivement, et partager tous les arguments de vente nécessaires aux vendeurs. La formation et le conseil sont au cœur de nos métiers, surtout face au renouvellement important des vendeurs qui ont rejoint les agences post-covid.



Les GIR les plus vendus : « L’Essentiel de l’Est », un voyage dans l’Est du Canada pour une première découverte du Canada, ou « les Splendeurs de l’Ouest » à la découverte des grands espaces de l’Ouest canadien. Pour les amateurs de nature et d’activités de plein air, « Le Québec au grand air » permet une immersion au cœur de la forêt québécoise.



Des accords privilégiés avec Air Canada permettent de proposer des solutions avec les vols, dans le but d’offrir un produit clef en main, le meilleur rapport qualité prix et des avantages exclusifs à GVQ.





Webinaire GVQ Canada le 7 février à 14h : Un webinaire est proposé par GVQ Canada le mardi 7 février à 14h, les inscriptions se font via ce lien

Lu 129 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > L'Ile Maurice franchit le cap du million de touristes en 2022 A l’heure de l’euro, la Croatie multiplie les initiatives sur le marché français