Paris - Calgary : WestJet opérera toute l'année

Salon Élévation

A noter que les passagers éligibles pourront profiter de l’accès au salon Air France à CDG terminal 2E et auconçu soigneusement par WestJet à Calgary International Airport."i[renforce le partenariat de longue date de partage de code de WestJet avec Air France]b]i" indique un communiqué de presse.Avec l'accès à des correspondances via Air France vers, les voyageurs WestJet peuvent continuer à cumuler des dollars WestJet ainsi que leurs miles Air France, KLM, Delta Airlines et Quantas sur tous les vols opérés et commercialisés par la compagnie canadienne.