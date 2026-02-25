Exotismes se félicite du lancement de son nouveau tunnel de ventes

Présenté lors du dernier IFTM, le nouveau tunnel de ventes d'Exotismes a été déployé à grande échelle en décembre 2025.
Et depuis cette date, l'outil porte ses fruits.
Prévu pour être plus intuitif et mettre en avant les prestations du tour-opérateur de manière plus évidente, le processus de réservation se veut aussi plus incitatif.
La nouvelle version intègre tous les anciens services de façon plus naturelle dans le processus d’achat.
Exotismes : un panier moyen en hausse de 16%
Depuis deux mois d'utilisation, le constat est simple : le tour-opérateur a noté une augmentation importante du panier moyen (+16 %). Cette progression est principalement due à l’achat de prestations complémentaires, comme le surclassement aérien.
Exotismes est connu pour son expertise des destinations soleil, mais il l'est aussi pour sa maîtrise de la technologie, puisque le TO investit depuis des années dans des développements, devenant ainsi précurseur dans la digitalisation du secteur B2B du tourisme.
Pour information, dans notre classement des tour-opérateurs présents sur le marché français, Exotismes se classe à la 15e place, devant des acteurs comme Kuoni, Worldia ou encore Voyamar.
