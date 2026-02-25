Exotismes se félicite du lancement de son nouveau tunnel de ventes

Le tunnel de ventes met en avant les prestations de manière plus évidente

C'est une nouveauté dévoilée lors du précédent IFTM qui commence à porter ses fruits. Après une phase de test approfondie, le nouveau tunnel de ventes d'Exotismes a été déployé début décembre 2025. Il offre une expérience de vente plus intuitive et agile.



Rédigé par La Rédaction le Jeudi 26 Février 2026 à 09:53

