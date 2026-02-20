TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !

Le site (BtoB et BtoC) de Visit Europe est enfin en ligne


Après plus de 32 ans au sein des équipes de Visit Europe, Frédéric Brigand a voulu se lancer un ultime défi professionnel à l'automne 2025. Il a ainsi repris les marques, le site et les réseaux sociaux du voyagiste, suite à la faillite de son employeur de toujours. Après un lancement qu'il s'imaginait plus rapide, le site Internet est enfin en ligne, avec des produits atypiques !


Rédigé par le Mercredi 25 Février 2026 à 06:58

Le site (BtoB et BtoC) de Visit Europe est enfin en ligne - Capture écran Visit Europe
Il y a un an, quasiment jour pour jour, Visit Europe tirait le rideau.

Fragilisé par la crise sanitaire et le contexte géopolitique, le Groupe dirigé par les frères Gschwentner emportait avec lui des marques mythiques du tour-operating français.

Seulement six mois après cette faillite retentissante, Frédéric Brigand, l'ancien responsable du service production et exploitation, faisait l'acquisition de la marque.

"Après le dépôt de bilan, une idée folle trottait dans ma tête et revenait avec insistance. Visit Europe n’a pas déposé le bilan parce qu'il ne fonctionnait pas bien, mais parce que Travel Europe l’a fait.

Je me disais que c’était dommage de finir comme ça. Les fournisseurs aussi. Puis, avec deux anciens collègues, nous nous sommes embarqués dans cette folle aventure", nous expliquait-il en septembre 2025.

Visit Europe : le site BtoB est en ligne

Depuis, le site qui devait être lancé en octobre dernier, vient tout juste d'être mis en ligne. En 2026, Visit Europe est vraiment enfin de retour !

Le retard, indépendant de la volonté du nouveau propriétaire, s'explique par des problématiques plutôt d'ordre technologique.

Néanmoins, pas question pour Frédéric Brigand, mais aussi pour ses équipes - Marie-Laure Briche et Cristina Pierroti - de baisser les bras. Ils ont pris cette épreuve avec philosophie.

Maintenant que leur outil est en ligne, aussi bien en BtoC qu'en BtoB, Visit Europe peut vraiment renaître et (re)faire parler de lui.

Les agences de voyages vont ainsi retrouver les incontournables du TO, mais aussi une production atypique qui permettra à l'acteur de se refaire une place sur le marché.

"Nous avons repris les circuits que tout le monde connaissait et des destinations qui ont fait notre succès, que ce soit Madère, le Portugal, la Pologne ou les Pays-Bas.

Nous proposons aussi une production dédiée au slow tourisme, c'est une sensibilité qui me tient à cœur" nous explique le nouveau responsable.

Nous avons trois beaux circuits en train en Écosse, des Highlands aux villes emblématiques comme Édimbourg, Oban ou Inverness. Ce circuit est aussi décliné en autotour, puis nous finalisons un trekking à Madère, un en Géorgie, et un autre en Corse".

Visit Europe : des circuits, des treks et des voyages en train !

Ce virage vers un tourisme un peu plus sportif et vert est assumé.

L'Île de Beauté aura une place à part dans la production. Non seulement elle bénéficiera d'une découverte en trekking, mais aussi de trois circuits à vélo et d'un autre en van aménagé.

"Nous travaillons avec des réceptifs locaux que nous avons sourcés et que nous connaissons.

Nous n'allons pas draguer de grands réseaux de distribution, car nous ne pouvons pas nous permettre de donner de grosses commissions. Nous privilégions de bien payer nos partenaires et aussi d'avoir un prix très attractif pour les agences de voyages.

Je veux ouvrir et développer le slow tourisme, avec des prix abordables et pas surréalistes," affirme Frédéric Brigand.

Malgré tout, les agences de voyages sont incentivées, avec un taux de commission raisonnable. De plus, les dix premières agences de voyages qui effectueront une réservation recevront une carte-cadeau donnant droit à un repas.

A noter que les départs sont garantis à partir de deux personnes et que tous les produits sont vendus avec ou sans transport, de même pour les assurances..

Ainsi, Visit Europe revient sur le devant de la scène, avec une marque repensée et des produits identifiables ; de quoi reparler au marché de la distribution.

Et comme pour tout fournisseur, il sera indispensable de signer un contrat, puisque la dernière mouture de Visit Europe a été liquidée : les précédents écrits ne sont plus d'actualité.

Visit Europe : un démarrage chaotique et des équipes impatientes

Déjà, à peine le site mis en ligne, trois agences de voyages ont sollicité le nouveau propriétaire pour accéder au back-office.

Un signe encourageant qui réjouit le petit groupe. Que ce soit Frédéric, Marie-Laure ou Cristina, tout le monde est prêt pour redonner ses lettres de noblesse à un acteur qui a, par le passé, atteint les 25 millions d'euros de chiffre d'affaires.

"Le site est en ligne, à une date un peu symbolique puisque notre TO a 40 ans à ce moment précis de l'année, nous sommes très contents.

Après, il faut être honnête, nous ne nous attendions pas à un tel démarrage. Nous ne pensions pas que cela serait si dur, mais c'est ainsi. La galère s'est surtout concentrée sur le site internet et le back-office.

Nous avions préparé tous nos réveillons, que nous avons dû remballer. Après, c'est comme ça, nous avons pris un peu plus de temps, fait un peu moins de communication, mais nous voilà prêts", s'enthousiasme Frédéric Brigand.

Les aléas techniques mis de côté, il a fallu apprendre de nouveaux métiers et se former, aussi bien sur des compétences technologiques, que comptables ou en termes de communication. Pas de quoi effrayer des professionnels qui ont au minimum 20 ans d'expérience.

Ce redémarrage et cet apprentissage sont même stimulants pour les principaux intéressés. "Je n'ai jamais été inquiet, je suis juste impatient de démarrer l'aventure. C'est très intense et passionnant.

Nous avons tous les trois envie de faire découvrir un autre tourisme aux clients, des produits de qualité, le tout à des tarifs très compétitifs vis-à-vis du marché. Nous sommes quasiment les moins chers sur les circuits que nous proposons", conclut Frédéric Brigand.

Dans les semaines à venir, l'Ouzbékistan et l'Albanie devraient faire leur entrée au catalogue de Visit Europe.

Un tour-opérateur qui réserve des surprises et démontre que la crise de la quarantaine n'est pas toujours négative : elle peut aussi être celle du renouveau et de la prise de conscience que le tourisme peut être différent.


