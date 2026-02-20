Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !

Ce virage vers un tourisme un peu plus sportif et vert est assumé.



L'Île de Beauté aura une place à part dans la production. Non seulement elle bénéficiera d'une découverte en trekking, mais aussi de trois circuits à vélo et d'un autre en van aménagé.



" Nous travaillons avec des réceptifs locaux que nous avons sourcés et que nous connaissons.



Nous n'allons pas draguer de grands réseaux de distribution, car nous ne pouvons pas nous permettre de donner de grosses commissions. Nous privilégions de bien payer nos partenaires et aussi d'avoir un prix très attractif pour les agences de voyages.



Je veux ouvrir et développer le slow tourisme, avec des prix abordables et pas surréalistes, " affirme Frédéric Brigand.



Malgré tout, les agences de voyages sont incentivées, avec un taux de commission raisonnable. De plus, les dix premières agences de voyages qui effectueront une réservation recevront une carte-cadeau donnant droit à un repas.



A noter que les départs sont garantis à partir de deux personnes et que tous les produits sont vendus avec ou sans transport, de même pour les assurances..



Ainsi, Visit Europe revient sur le devant de la scène, avec une marque repensée et des produits identifiables ; de quoi reparler au marché de la distribution.



Et comme pour tout fournisseur, il sera indispensable de signer un contrat, puisque la dernière mouture de Visit Europe a été liquidée : les précédents écrits ne sont plus d'actualité.