Exclusif - Visit Europe renait de ses cendres ! [ABO]

Près de 6 mois après sa faillite surprise, Visit Europe revient sur le marché français
Comme James Bond, les marques ne meurent jamais.
En mars dernier, après avoir épuisé toutes les liquidités de ses caisses, Visit Europe mettait la clé sous la porte.
Le tour-opérateur devait fêter ses 40 ans cette même année, mais emporté par la faillite surprise et éclair de sa maison mère, Travel Europe, il n’avait pu se maintenir à flot, ni même poursuivre l’activité.
Cette liquidation a laissé un goût amer aux salariés, comme si l’histoire ne devait pas se terminer ainsi, mais également aux professionnels "attristés de les voir disparaître".
Une réaction rare et unanime, qui témoignait de l’attachement du secteur pour la marque et le staff derrière celle-ci.
"Au moment de tourner la page, nous avons connu des épreuves, dont une extrêmement douloureuse et tragique.
Après le dépôt de bilan, une idée folle trottait dans ma tête et revenait avec insistance. Visit Europe n’a pas déposé le bilan parce que Visit Europe ne fonctionnait pas bien, nous avons déposé parce que Travel Europe l’a fait.
Nous lui devions de l’argent que nous n’avions pas à ce moment-là.
Je me disais que c’était dommage de finir comme ça. Les fournisseurs aussi. Puis, avec deux anciens collègues, nous nous sommes embarqués dans cette folle aventure", nous confie Frédéric Brigand, le tout nouveau et heureux propriétaire de Visit Europe, la marque et le nom de domaine.
Et voilà comment redécolle un phénix, depuis des cendres encore fumantes.
Visit Europe : des circuits et un site en approche
Une rumeur qui circulait déjà au moment du dépôt de bilan devient aujourd’hui réalité.
"Nous ne repartons pas de zéro.
Visit Europe est une marque connue sur le marché, qui bénéficie aussi d’une bonne renommée auprès de la distribution. De plus, je n’ai pas seulement racheté cette marque, mais aussi Visit Orient.
Il sera entouré de Marie-Laure Briche, qui a travaillé comme assistante technique pour de nombreuses entreprises du secteur dont Visit Europe, et de Cristina Pierroti, ancienne salariée du TO et responsable de la gestion des stocks hôteliers mais aussi aériens chez Tourista.
Un envol qui ne se fait pas à la légère, ni à l’improviste.
Les dernières semaines ont été studieuses : pas question de prendre de vacances lointaines pour la petite équipe. Il a fallu monter la production pour être opérationnel tout juste après l’IFTM Top Resa.
"En raison de nos contraintes budgétaires, nous ne serons pas immatriculés.
Attention, cela ne signifie pas que nous allons travailler dans l’illégalité, car nous bénéficierons de la garantie financière de la coopérative et agence de voyages Odyssée du Voyage.
Nos produits, ainsi que notre site proposant des packages dynamiques, seront disponibles fin septembre ou au plus tard début octobre", poursuit-il.
Visit Europe : "Nous proposerons ce que j'appelle les circuits d'une vie"
Adhérent de la coopérative, Visit Europe sera donc une enseigne, Odyssée du Voyage couvrant l’ensemble de l’activité et des séjours vendus par le tour-opérateur.
A lire : Odyssée du Voyage : la coopérative des agents de voyages indépendants
L’agence agit comme une coopérative d’activité et d’emploi (CAE). Chaque membre adhérent possède un statut hybride "d’entrepreneur salarié", lui permettant de créer et développer sa propre activité dans un cadre autonome, coopératif et sécurisé.
Au total, 77 entrepreneurs tirent déjà profit de cette structure, dont Néogusto, qui avait choisi ce modèle au moment de son lancement.
"Notre idée est de monter le tour-opérateur comme une Scop.
Tous ceux qui rejoindront l’entité en deviendront à terme propriétaires, et travailleront donc pour leurs propres bénéfices", se projette l’instigateur du projet.
Odyssée du Voyage doit en quelque sorte servir de tremplin à une équipe qui préfère démarrer prudemment, plutôt que d’annoncer des ambitions intenables.
Et pour se relancer, les trois nouveaux responsables ne comptent pas révolutionner la recette qui a fait le succès de Visit Europe, du moins pas lors du premier exercice.
La production sera essentiellement centrée sur les circuits.
"Nous proposerons ce que j’appelle : les circuits d’une vie.
Avec Visit Orient, nous allons mettre en avant la culture d’Abu Dhabi, le luxe de Dubaï et l’authenticité d’Oman. Nous allons également nous ouvrir à l’Arabie saoudite, une destination émergente qui possède de nombreux atouts.
Pour finir, nous programmerons l’Égypte, un pays qui fait rêver de nombreux voyageurs.
Sur Visit Europe, j’avais envie de mettre en exergue une région qui me tient à cœur : l’Europe du Nord. J’ai repris ce que je produisais moi-même, de mes propres mains", dévoile Frédéric Brigand.
Au total, la production comprendra 50 références, dont 30 rien que pour l’Europe.
Visit Europe : 10 réveillons et 50 produits, avec des départs garantis !
Pour tous les produits présents dans le back-office, plutôt centrés sur de petits groupes afin de répondre aux aspirations des voyageurs, les départs seront garantis dès 2 inscrits.
D’ores et déjà, une dizaine de réveillons sont programmés, dont l’un dans l’hôtel emblématique des frères Gschwentner.
D’ailleurs, une offre spécifique sera proposée au Schwarzbrunn, pensée pour les voyageurs solitaires.
Enregistré dans une autre société, l’établissement n’a pas été concerné par la chute du groupe. Toni et Helmut en sont toujours les propriétaires.
"Je leur avais annoncé mon projet avant que Visit Europe ne mette la clé sous la porte. Dans cette période extrêmement difficile, c’est la première fois que je voyais un sourire sur leurs visages.
Je ne vais pas parler à leur place, mais je crois que cela leur fait plaisir que quelqu’un de la maison reprenne la marque.
En reprenant contact avec les anciens fournisseurs pour concevoir les circuits, mais aussi pour les étoffer, j’ai également retrouvé des anciens de Travel Europe qui ont ouvert leurs propres réceptifs, en Croatie, en Écosse ou encore en Bosnie-Herzégovine. Nous bouclons la boucle.
Comme vous le voyez, nous ne partons pas de zéro. En revanche, il est venu le temps de réinventer le tourisme.
Nous n’allons pas le faire à notre petite échelle, nous n’avons pas cette prétention. Mais nous voulons proposer une production bas carbone", nous confie l’ancien responsable de production.
Une fois que la relance de la marque sera devenue une réalité et aura trouvé son public auprès des agences de voyages et réseaux, l’équipe souhaite prendre un virage plus durable.
Visit Europe : des circuits en train et en vélo à assistance électrique !
Il n’est pas question de renier ses racines et son ADN, mais bien de mieux coller aux nouvelles aspirations.
N’oublions pas qu’au commencement, avant de s’appeler Visit Europe, le tour-opérateur se nommait Visit France. Il était une filiale d’Air Inter, puis d’Air France, au gré des rachats.
"Quand j’ai commencé, il y a 30 ans dans l’entreprise, on vendait les avions d’Air Inter quand ils tournaient à vide le week-end.
À l’époque, nous faisions beaucoup de France et peu d’Europe, puis nous sommes passés à beaucoup d’Europe et peu de France, avant d’abandonner complètement les produits en France.
En quelque sorte, nous allons revenir à nos racines. Nous allons proposer des départs en train, notamment avec une nuit à bord, puis les circuits se feront en vélo à assistance électrique.
Nous envisageons de créer des produits en France métropolitaine, en Corse, en Italie. En Écosse, nous aurons 3 ou 4 circuits en train. Nous allons essayer d’avancer sur ces deux jambes, dont l’une bas-carbone, pour répondre aux attentes des voyageurs", souligne le nouvel entrepreneur.
La renaissance ne part pas totalement de zéro, sauf sur une dimension : la distribution.
Au-delà du site qui sera bientôt accessible pour les agents de voyages, les trois repreneurs doivent convaincre les professionnels et les têtes de réseau de leur faire confiance.
"C’est tout nouveau, je ne connais pas ce métier, je vais l’apprendre.
Certains agents m’ont dit qu’ils avaient hâte, mais s’ils font partie d’un réseau, je vais devoir négocier avec lui et nous n’avons pas les moyens d’en intégrer un pour le moment.
Je ne ferme la porte à personne, nous voulons ouvrir le dialogue avec tout le monde. Je vais proposer un taux de commission raisonnable, aussi bien pour les agences que pour nous.
Je nous laisse du temps, je veux que le projet s’enracine", conclut Frédéric Brigand.
Publié par Romain Pommier
