Exclusif - Visit Europe renait de ses cendres ! [ABO]

Il n’est pas question de renier ses racines et son ADN, mais bien de mieux coller aux nouvelles aspirations.



N’oublions pas qu’au commencement, avant de s’appeler Visit Europe, le tour-opérateur se nommait Visit France. Il était une filiale d’Air Inter, puis d’Air France, au gré des rachats.



" Quand j’ai commencé, il y a 30 ans dans l’entreprise, on vendait les avions d’Air Inter quand ils tournaient à vide le week-end.



À l’époque, nous faisions beaucoup de France et peu d’Europe, puis nous sommes passés à beaucoup d’Europe et peu de France, avant d’abandonner complètement les produits en France.



En quelque sorte, nous allons revenir à nos racines. Nous allons proposer des départs en train, notamment avec une nuit à bord, puis les circuits se feront en vélo à assistance électrique.



Nous envisageons de créer des produits en France métropolitaine, en Corse, en Italie. En Écosse, nous aurons 3 ou 4 circuits en train. Nous allons essayer d’avancer sur ces deux jambes, dont l’une bas-carbone, pour répondre aux attentes des voyageurs ", souligne le nouvel entrepreneur.



La renaissance ne part pas totalement de zéro, sauf sur une dimension : la distribution.



Au-delà du site qui sera bientôt accessible pour les agents de voyages, les trois repreneurs doivent convaincre les professionnels et les têtes de réseau de leur faire confiance.



" C’est tout nouveau, je ne connais pas ce métier, je vais l’apprendre.



Certains agents m’ont dit qu’ils avaient hâte, mais s’ils font partie d’un réseau, je vais devoir négocier avec lui et nous n’avons pas les moyens d’en intégrer un pour le moment.



Je ne ferme la porte à personne, nous voulons ouvrir le dialogue avec tout le monde. Je vais proposer un taux de commission raisonnable, aussi bien pour les agences que pour nous.



Je nous laisse du temps, je veux que le projet s’enracine" , conclut Frédéric Brigand.