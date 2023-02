Autriche : J’ai testé pour vous le Schwarzbrunn**** à Stans (Tyrol)

Le Schwarzbrunn comprend différents salons et salles de conférences. Plusieurs restaurants aussi. L’un d’eux sert une cuisine internationale et des spécialités traditionnelles du Tyrol.



Le filet de bœuf, gratin de pommes de terre, choux de Bruxelles et sauce au romarin est un régal. À noter que les repas peuvent être adaptés en fonction des régimes et intolérances alimentaires.



Une nouvelle formule « tout inclus de luxe » offre un large choix de plats et boissons. Ces dernières sont d’ailleurs comprises jusqu’à 22h30.



Au menu notamment dégustation de pâtisseries régionales et verre de vin autrichien. Par ailleurs un programme d’animations en soirée fera le bonheur des petits et des grands.



Pratique, pour ceux qui viennent en voiture, l’hôtel Schwarzbrunn dispose d’un parking extérieur et de deux garages souterrains. À défaut de véhicule, le resort offre le transport en autocar jusqu’à Stans depuis Strasbourg, Colmar et Mulhouse, tous les vendredis en saison hivernale, les lundis en saison estivale.



Depuis Paris, il faut prendre un avion pour Munich, puis un transfert d’environ deux heures pour rejoindre le petit village tyrolien. Par ailleurs, un vol Air France dessert Innsbruck les samedis et dimanches.