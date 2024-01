Visit Europe dévoile sa brochure 2024

Outre les 4 nouvelles destinations, Visit Europe programme quelques nouveautés en 2024 :



• Des programmes approfondis de découverte de pays en 10/11 jours : « L’Essentiel de l’Allemagne », « Patrimoine et paysages de Corse », « Grand tour d’Andalousie » et « Grand tour de Grèce »



• Des programmes combinés de 11 jours et plus : « L’Essentiel de l’Angleterre et de l’Écosse », « Grand tour de Scandinavie » et « L’Ex-Yougoslavie en 5 pays »



• Un circuit combiné Croatie-Bosnie : « Perles du passé de Split à Sarajevo », également décliné en programme pour voyageurs solo et en autotour



• « Tyrol et lac de Garde », un programme mêlant traditions tyroliennes et dolce vita italienne



• Un circuit de 6 jours à la découverte des îles Féroé



• Un programme de découverte des sites emblématiques de l’Islande : « Terre d’Islande »



• « Madère insolite », un concentré d’activités hors des sentiers battus pour découvrir Madère autrement, également proposé en programme « entre solos »



• Deux circuits « essentiels » en Arménie et en Géorgie



• Une croisière sur le MV Il Mare dans les îles croates