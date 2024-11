Nordiska dévoile sa nouvelle brochure

Les grands classiques comme « Le Grand Tour de Scandinavie » en 14 jours et « Le Grand Tour des Fjords de Norvège » en 10 jours restent au programme, toujours prisés pour leur qualité et le confort de l'autocar Royal Class.



Une autre croisière, « La Norvège, le plus beau littoral au monde », propose un voyage de 8 jours à bord de l'Express Côtier avec accompagnement francophone et excursions incluses.



En plus des circuits organisés, Nordiska élargit son offre "À la Carte" , avec des circuits privatifs qui permettent aux voyageurs de personnaliser leur expérience.