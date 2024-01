Nordiska, toute la fiabilité d’un expert de la Scandinavie Circuits guidés et accompagnés, croisières, voyages à la carte

Savez-vous que la Finlande est le pays où l’on vit le plus heureux ? C’est le Rapport Mondial sur le bonheur qui l’affirme ! Un classement effectué par les Nations Unies dans lequel les pays scandinaves figurent d’ailleurs chaque année dans le Top 10. Si on ne connait pas précisément la recette du bonheur des pays nordiques, une chose est certaine, depuis plusieurs années, ces pays font rêver les voyageurs. Et Nordiska est l’expert qui leur permettra d’assouvir leurs rêves de Grand Nord.



Les plus beaux paysages d’Europe Evidemment, vous n’aurez pas les mêmes températures que sur la Côte d’Azur au mois de juillet. Ni l’animation des rues de Séville au moment de la féria d’avril. Mais la Norvège et ses fjords ont beaucoup d’atouts pour faire de nos vacances un moment inoubliable. Ne serait-ce que par la beauté de ses paysages maritimes, façonnés depuis des millénaires par les caprices des glaciers ! En Norvège, les glaciers ont laissé place à des vallées envahies par la mer. Ainsi sont nés les fameux fjords, dont les plus majestueux permettent aux marins de haute mer de s’enfoncer à plus de 200 km à l’intérieur des terres. Vous rajoutez sur les rives quelques villages colorés de rouge, quelques routes panoramiques qui relient les fjords entre eux et vous obtenez les plus beaux panoramas d’Europe.

Aurores boréales ou soleil de minuit ? Envie de grand spectacle ? A seulement quelques heures de Paris, le Grand Nord, celui de la Laponie, abrite la plus grande scène à ciel ouvert au monde. Quelle que soit la saison, en été comme en hiver, il vous suffit de regarder vers le ciel pour assister à un phénomène étonnant que seules les régions arctiques peuvent vous offrir. De novembre à mars, la nuit polaire est le moment propice pour observer les aurores boréales, un phénomène lumineux naturel, un tourbillon de couleurs dansant dans le ciel que l’on doit aux tempêtes solaires. Le phénomène est imprévisible ce qui le rend encore plus émouvant. Si vous n’êtes pas assez givrés pour affronter les frimas de l’hiver de Laponie, il vous reste la belle saison, celle pendant laquelle le soleil ne se couche pas. Au Cap Nord, le point le plus septentrional de notre continent, il ne descend jamais sous l’horizon de fin mai à fin juillet. C’est le moment où le soleil de minuit entre en scène, pour le grand bonheur des noctambules. Vous n’avez plus qu’à attendre le lever de rideau, ou plutôt le moment où les nuages disparaissent pour laisser la star des stars monter en scène, le soleil de minuit !

Des cités historiques à la douceur de vivre Si l’appel de l’animation urbaine est trop fort pour vous, vous découvrirez en Scandinavie des villes charmantes, au patrimoine remarquable mais où la nature est toujours proche. Il n’est pas rare d’apercevoir des pêcheurs au saumon en plein cœur de Stockholm. Vous pourrez chausser vos skis à seulement quelques stations de métro du centre d’Oslo.

Plus belle capitale scandinave, Stockholm est bâtie sur 14 îles, dans un splendide archipel entre la mer Baltique et l’embouchure du lac Mälaren. Son patrimoine est remarquable, rappelant s’il en est besoin que la Suède fut, un temps, une des grandes puissances européennes. Comme à Copenhague ou à Oslo, l’ambiance y est à la fois décontractée et « branchée », dans le respect des traditions et… de la royauté.

Nordiska, 28 ans d'expérience et de passion

Nordiska propose aussi de magnifiques croisières accompagnées le long du littoral norvégien ainsi qu’une large sélection d’auto-tours, à découvrir dans le Depuis 1996, l’équipe Nordiska organise des circuits guidés et accompagnés de Copenhague au Cap Nord, de la Laponie finlandaise jusqu’au pied des volcans islandais, avec des. Une attention toute particulière est accordée à la, tous passionnés, expérimentés et efficaces.Nordiska propose aussi de magnifiques croisières accompagnées le long du littoral norvégien ainsi qu’une large sélection d’auto-tours, à découvrir dans le catalogue Nordiska Printemps-Eté 2024

