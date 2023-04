Une croisière en Norvège, le rêve...

Avec ses paysages surdimensionnés, les Norvégiens en profitent pour dévoiler un style architectural hors du commun. C’est la raison pour laquelle on peut constater durant le séjour des « routes touristiques » nationales. Elles permettent surtout aux visiteurs de mieux connaître les différents sites naturels de la région via des constructions mises en place pour observer ses trésors. Lors d’une, on peut ainsi constater une installation de verre et d’acier qui les surplombe de manière originale. Au passage, les touristes se laissent envoûter par des maisons de poupées couvrant les sanitaires. Les plus audacieux vont également s’offrir une aventure inoubliable au cœur d’une végétation luxuriante. Cela étant dit, c’est en Norvège qu’ils auront l’opportunité de pratiquer un safari au crabe royal en pleine mer de Barents.Ce genre de paysage permet également de découvrir le maelström le plus puissant sur terre, mais pas que. Cette destination figure parmi les meilleures adresses pour admirer le lever et le coucher de soleil d’exception. Que ce soit dans la partieou ailleurs, les voyageurs ne manqueront pas d’assister à un phénomène inhabituel. Vu que la totalité du pays se trouve au-dessus du cercle polaire arctique, il est possible d’y assister chaque été à un. Durant la saison estivale, le soleil ne se couche jamais et reste visible pendant 24 heures. Cet événement caractérise la majorité des pays scandinaves, mais c’est en Norvège que l’on peut le découvrir le plus longtemps. Pour avoir une idée, un petit détour dans la région du Svalbard est un immanquable. Cette localité ne connaît pas la nuit au cours des mois d’avril à août, c’est-à-dire pendant au moins quatre mois.