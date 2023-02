Nordiska fait paraitre sa brochure Printemps-Eté 2023

Parallèlement, la partie "A la Carte" continue de s’étoffer pour offrir aux voyageurs un très large panel de programmes personnalisés.



Nordiska, qui aborde sa 27e année, fait voyager quelque 5 000 clients par an.



Le TO propose une assistance téléphonique 24h sur 24, 365 jours par an et " joue aussi la carte de l’adaptabilité et de la réactivité, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’élaborer pour les clients groupes ou FIT des voyages personnalisés et sur-mesure en adéquation avec toutes les envies ", précise le Groupe dans un communiqué.