Travel Europe bien parti pour retrouver sa position d’avant Covid

Une Belle endormie se réveille

rebondir et regagner notre place sur le marché en revenant plus dynamique et plus connecté avec nos partenaires

70% du chiffre d’affaires réalisé en 2019 est fait cette année

Nous sommes dans nos objectifs, nous sommes contents

Nous avons également des programmes spécifiques comme le concept « petits groupes » avec maximum 25 personnes dans l’autocar et le concept « Entre solos » qui commence très bien à fonctionner

». C’est le constat dressé par Chrystelle Hamel nommée l’été dernier directrice commerciale de Travel Europe (groupes et GIR) et Visit Europe (individuels).Sa mission elle l’a connait par cœur, «».Le « challenge » est plutôt bien parti car comme l’indique Helmut Gschwentner , président avec son frère Anton du groupe Travel Europe, «».» ajoute le dirigeant. D’autant plus qu’après la crise CovidDe quoi nourrir de nouvelles ambitions tout en s’appuyant sur ses acquis avec» ajoute Julia Klingler , directrice opérationnelle.