Julia Klingler a participé au lancement de la 1ère saison charter à Prague en 2001. De retour à Stans en 2006 (après ses études) , elle est devenue l’assistante de Anton Gschwentner, président du Groupe Travel Europe.



Outre son travail de coordination entre le siège et ses différentes filiales, elle a beaucoup participé également à l’intégration des équipes parisiennes après le rachat d Austro Pauli, et notamment la mise en place de la nouvelle production et des interfaces informatiques.



En 2018, Julia Klingler intégre et prend la responsabilité du service « Contrôle et coordination des services ». Enfin, en avril 2021 elle est nommée directrice opérationnelle pour le marché français chez Visit Europe.



1997 – arrivée chez Travel Europe

2006: retour chez Travel Europe: assistante du PDG Anton Gschwentner

2009 : participation à l’intégration de Visit Europe suite rachat

2018 : Directrice opérationnelle chez Travel Europe

2021 : Directrice Visit Europe