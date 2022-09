Visit Europe : le Tyrol en vols directs tout l'hiver !

"Nous avons de bons arguments pour convaincre le marché français de découvrir le Tyrol en hiver. Cela fait plus de 15 ans qu'il n'y a plus de vols charters directs entre Paris et Innsbruck".

All inclusive de luxe

Visit Europe met l'Autriche et plus particulièrementLe Tour-opérateur lance un nouveau programme de vols charters entreUn vol sera opéré tous les vendredis sur la période. Au total 2000 sièges seront proposés sur la saison. Julia Klingler, directrice de Visit Europe est convaincu du potentiel de cette destination en hiver :intègrent la production pour des séjours ski ou découvertes de la région en demi-pension.Le séjour à l'hôtel Schwarzbrunn Resort & Spa (4* sup) sera lui proposé en formule «».