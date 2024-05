Sylvie da Silva débute sa carrière en 1997, en tant que commerciale Tourisme, dans une société de formation.

Quelques années plus tard, elle prend la responsabilité d'un centre de profit dans l'imprimerie où elle renforce son expérience commerciale et acquiert une réelle expérience managériale.



Plus tard elle intègre le Château des Mesnuls en tant qu'attachée de direction où elle prend en charge le développement commercial, l'organisation et la gestion des séminaires groupes affaires.



En 2002, elle rejoint la société où elle a débuté sa carrière en tant que chargée de la formation et du développement commercial. Elle y assure également la communication et la promotion des écoles du département Tourisme ainsi que les relations publiques auprès des institutionnels et des professionnels du secteur.



De 2009 à 2014, elle devient Responsable commerciale et Formatrice en dynamique commerciale d'un centre de formation généraliste.



De 2014 à 2023, on lui confie la Direction d'un centre de formation spécialisé dans le tourisme. En 2023, elle décide de se lancer dans un nouveau projet professionnel et fonde enQuête2sens, un Cabinet de conseil et d’accompagnement et un Centre de Formation certifié Qualiopi.



Son objectif est d'œuvrer à une société plus responsable et inclusive. Animée de valeurs de bienveillance, de solidarité et de proximité, Sylvie veut tisser une relation de confiance, attentive et humaine, avec chacun de ses clients et de ses partenaires.

En quête de sens propose des formations qui permettent de s'informer d'apprendre, de renforcer ses connaissances, de s’accomplir, de contribuer à construire une société plus attentive à la planète et à ses habitants.