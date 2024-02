Sylvie da Silva (enQuête2sens) : "accompagner les acteurs dans la transition verte" 🔑

Je suis un peu partagé.Nous sommes vite retombés dans les travers du monde d'avant, c'est normal, car l'économie a repris le dessus. Comme il y a eu de gros problèmes de recrutement - une problématique qui n'est toujours pas totalement réglée - il n'est pas facile de laisser partir les équipes, même pour des formations.Finalement, les entreprises font comme elles peuvent, c'est surtout ce que je ressens.D'où mon idée d'accompagnement, pour permettre aux acteurs de soulager leurs équipes.Il y a aussi un besoin de souder les équipes, d'autant que le turn-over a été très important durant la crise sanitaire, avec des salariés qui ne viennent pas toujours de l'industrie. Je n'ai pas encore assez de recul, pour répondre à votre question.Avec la reprise, les formations autour de l'environnement ont été arrêtées, en raison d'une surcharge de travail.Par contre, j'essaie d'être exemplaire. Nous pouvons tous agir, même les plus petits, aussi bien sur les questions environnementales que de RSE. EnQuête2sens est une société à mission.J'ai sélectionné mes partenaires dans ce sens : de ma banque à mon assureur, puis je soutiens la Fondation GoodPlanet sur tous les sujets d'évitement, lorsque je ne peux réduire plus mon impact.Enfin, je soutiens les initiatives du restaurant La Belle étincelle. L'établissement emploie des personnes en situation de handicap. Je crois que les entreprises entendent ce besoin de transition. Si elles ne font rien, le législateur va les contraindre et ce sera plus embêtant pour elles. Oui bien sûr, du moins chez les personnes que je rencontre.La difficulté principale, c'est que le marché n'est pas encore totalement prêt, il y a un manque de maturité. Je suis plutôt optimiste. Je note que les entreprises prennent soin de plus en plus de leurs salariés et travaillent beaucoup plus sur leur marque employeur.Une dynamique qui s'explique par les difficultés de recrutement.