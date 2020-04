Ordonnance et coronavirus : les agents de voyages... ces super-résilients !

Face à la difficulté de découvrir de nouvelles conditions de travail, " le télétravail était inconnu pour la plupart d’entre eux ", mais aussi un environnement hostile, les professionnels se montrent optimistes et mieux se tournent déjà vers la reprise et la reconstruction.



" La peur, les incertitudes, les doutes de la première session ont cédé la place à la reconstruction. Ils ont une résistance exceptionnelle. Ce sont les maillons forts de notre profession !"



La crise sanitaire et économique provoquée par le coronavirus aura démontré que le capitalisme repose en grande partie sur des métiers parfois dénigrés et bien souvent sous-payés.



Si les échanges font du bien au moral, ils permettent de prendre du recul sur la situation et aussi se rendre compte " qu’il y a du bon à prendre dans chaque situation même si ça ne saute pas aux yeux instantanément. "



Une expérience bien sûr que nul ne souhaite, mais dans laquelle il faut savoir tirer des enseignements sur soi et sur la situation.



A l'image de l'unité affichée par le SETO et les EDV pour mener à bien la lutte pour l'ordonnance, les agents de voyages font preuve de solidarité.



" Il me vient une anecdote, celle d'une agence indépendante sans réseau, seule, à confier au groupe être dans le désarroi le plus total, " se remémore la responsable du centre de formation.



Face à un confrère perdu, ne sachant pas répondre aux clients, une participante faisant partie d’un réseau a proposé de l’aider en lui communiquant des modèles de courrier, en partageant avec elle les conseils de son enseigne, etc.