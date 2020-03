Report et à-valoir : les arguments et conseils pour orienter "au mieux" vos clients

TourMaG.com - Justement comment être pédagogue ?



Sylvie Da Silva : Mettez-vous à leur place et n’attendez pas de vos clients qu’ils se mettent à la vôtre.



Vous devez les amener, du mieux que vous pouvez, à leur faire comprendre pourquoi et leur expliquer comment ça va se passer.



La chance qu’ils ont, c’est d’être passé par une agence de voyages et d’avoir l’assurance qu’ils pourront réaliser le voyage qui était prévu.



Soyez des pragmatiques bienveillants !



Vous n’éviterez pas les contrariétés, les pleurs, parfois les cris… Il faut dire les choses telles qu’elles sont avec le plus d’assurance possible et le plus gentiment possible.



L’idée c’est vraiment d’éviter les conflits, de vous préserver un maximum et vous dire que votre client n’a rien contre vous personnellement.



Il défend lui aussi ses intérêts.